Третьяков стал вторым на этапе КМ в Уистлере

Российский скелетонист Александр Третьяков стал вторым на первом этапе Кубка мира, проходящем в канадском Уистлере.

После первого заезда Третьяков шел третьим, но после финальной попытки смог подняться на вторую строчку, финишировав с результатом 1 минута 45,98 секунды. Победителем стал Ен Сун Бин из Южной Кореи (1.45,86), а третьим - американец Мэтью Антуан (1.46,22).

Чемпион мира среди юниоров россиянин Никита Трегубов в Уистлере стал пятым (1.46,44), а Егор Веселов, дебютант соревнований, 12-м (1.47,29).

Следующий этап Кубка мира пройдет 16-17 декабря в американском Лейк-Плэсиде.