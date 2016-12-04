Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Локомотив- : -Терек
Хоккей  Динамо Москва- : -Автомобилист
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Йокерит- : -Салават Юлаев
Футбол  Эвертон- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Третьяков стал вторым на этапе КМ в Уистлере

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский скелетонист Александр Третьяков стал вторым на первом этапе Кубка мира, проходящем в канадском Уистлере.

После первого заезда Третьяков шел третьим, но после финальной попытки смог подняться на вторую строчку, финишировав с результатом 1 минута 45,98 секунды. Победителем стал Ен Сун Бин из Южной Кореи (1.45,86), а третьим - американец Мэтью Антуан (1.46,22).

Чемпион мира среди юниоров россиянин Никита Трегубов в Уистлере стал пятым (1.46,44), а Егор Веселов, дебютант соревнований, 12-м (1.47,29).

Следующий этап Кубка мира пройдет 16-17 декабря в американском Лейк-Плэсиде.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Третьяков, Никитина и Канакина вошли в состав сборной России на первые этапы Кубка мираТренер сборной России по скелетону Денис Алимов назвал состав команды на первые этапы Кубка мира.Были иконами – стали изгоями? Страшный олимпийский год российского спортаБыли иконами – стали изгоями? Страшный олимпийский год российского спортаРовно месяц остается до начала Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Для сборной России это будет очень тревожное время.Александр Третьяков: Я дважды сдавал допинг-тесты в СочиОлимпийский чемпион Игр-2014 скелетонист Александр Третьяков в интервью Sovsport.ru – о допинговом скандале.Тренер Третьякова: Какой Родченков? Мы даже от наших врачей ничего не принималиТренер Третьякова: Какой Родченков? Мы даже от наших врачей ничего не принималиТренер олимпийского чемпиона Сочи Александра Третьякова Анатолий Челышев в интервью Sovsport.ru – об обвинениях в адрес своего подопечного.«Обвинения Родченкова в допинге – полный маразм!» Ответ олимпийских чемпионов«Обвинения Родченкова в допинге – полный маразм!» Ответ олимпийских чемпионовВ пятницу прошла пресс-конференция олимпийских чемпионов Сочи Александра Легкова и Александра Зубкова, обвиненных в применении допинга.Александр Третьяков: Когда идут такие политические игры, всем по фигу на честь и достоинствоОлимпийский чемпион Александр Третьяков ответил на обвинения бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который в интервью The New York Times заявил о существовании допинговой программы России на Олимпиаде в Сочи.Ан, Воевода, Уайлд, Шипулин и другие. Чем сейчас занимаются герои Сочи-2014?Ан, Воевода, Уайлд, Шипулин и другие. Чем сейчас занимаются герои Сочи-2014?Два года назад 7 февраля 2014 года открылась Олимпиада в Сочи. Сборная России показала феноменальный результат: победила в общем зачете.Третьяков снова проиграл ДукурсуОлимпийский чемпион Александр Третьяков занял второе место на третьем этапе Кубка мира в Кенигзее.Третьяков занял второе место на этапе Кубка мираРоссийский скелетонист Александр Третьяков занял второе место на втором этапе Кубка мира, который прошел в немецком Винтерберге.Александр Третьяков: Три российских скелетониста в шестерке – это показатель мощи нашей командыОлимпийский чемпион Александр Третьяков прокомментировал итоги первого этапа Кубка мира по скелетону в немецком Альтенберге.Третьяков стал вторым на стартовом этапе Кубка мира, уступив М.Дукурсу 3 сотые секундыДвое россиян попали в число призеров на первом этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в немецком Альтенберге.Остаемся зимовать! За кого и где болеть в этом зимнем сезонеОстаемся зимовать! За кого и где болеть в этом зимнем сезонеВсе главные турниры сезона-2015/16 по зимним видам спорта – в подборке Sovsport.ru.Александр Третьяков: К чемпионату мира буду подходить постепенноОлимпийский чемпион Александр Третьяков рассказал о том, как готовится к новому сезону.Скелетонист Никита Трегубов: Немцев сделал, а латышей – нетСкелетонист Никита Трегубов: Немцев сделал, а латышей – нетРоссийский мужской скелетон – один из немногих у нас зимних видов спорта, состояние которых не вызывает беспокойства.Мартинс Дукурс: Победа на чемпионате мира важна, ведь здесь стремятся побеждать россиянеЛатвийский скелетонист Мартинс Дукурс признался, что победа на чемпионате мира в немецком Винтерберге имела для него большое значение, потому что главные соперники сборной Латвии - россияне - считают эти соревнования одними из важнейших.Александр Третьяков стал серебряным призером чемпионата мираОлимпийский чемпион Сочи россиянин Александр Третьяков занял второе место на чемпионате мира по скелетону, который проходит в немецком Винтерберге.Александр Третьяков: Молодые клацют зубами? Ну, пусть попробуют сожрать!Завоевав серебряную медаль проходящего в немецком Винтерберге чемпионата мира, олимпийский чемпион Сочи скелетонист Александр Третьяков поделился с российскими журналистами своими эмоциями от выступления и порадовался за молодых российских скелетонистов, наступающих своему лидеру на пятки.Третьяков стартует на ЧМ под пятым номеромОлимпийский чемпион Александр Третьяков получил пятый стартовый номер при жеребьевке на чемпионате мира в немецком Винтерберге.Третьяков показал второе время в тренировочном заезде в ВинтербергеСегодня в немецком городе Винтерберге готовящиеся к чемпионату мира скелетонисты провели два тренировочных заезда. В одном из них олимпийский чемпион Александр Третьяков показал второе время.Александр Третьяков: Командная гонка – это всегда большая ответственностьСегодня сборная России в составе скелетонистов Орловой и Александра Третьякова, и бобслеистов Александра Касьянова/Ильвира Хузина и Александры Родионовой/Надежды Палеевой завоевала первую для себя медаль ЧМ-2015 – бронзу в командных соревнованиях.

Александр Третьяков
Александр Третьяковвсе новости

Cпецпредложение