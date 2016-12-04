Третьяков стал вторым на этапе КМ в Уистлере
Российский
скелетонист Александр Третьяков стал вторым на первом этапе Кубка мира,
проходящем в канадском Уистлере.
После первого
заезда Третьяков шел третьим, но после финальной попытки смог подняться на
вторую строчку, финишировав с результатом 1 минута 45,98 секунды. Победителем
стал Ен Сун Бин из Южной Кореи (1.45,86), а третьим - американец Мэтью Антуан
(1.46,22).
Чемпион мира среди
юниоров россиянин Никита Трегубов в Уистлере стал пятым (1.46,44), а Егор
Веселов, дебютант соревнований, 12-м (1.47,29).
Следующий этап
Кубка мира пройдет 16-17 декабря в американском Лейк-Плэсиде.
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