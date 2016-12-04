«Атлетико» дома не смог обыграть «Эспаньол»

Футболисты мадридского «Атлетико» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Эспаньолом».

Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась без забитых мячей – 0:0.

Таким образом, «Атлетико» набрал 25 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата. У «Эспаньола» стало 19 очков. Он идет 12-м. Лидирует «Реал», у которого 34 очка.

В матчах следующего тура «Атлетико» 12 декабря в гостях сыграет с «Вильярреалом», а «Эспаньол» 11 декабря примет «Спортинг» из Хихона.