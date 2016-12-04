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«Атлетико» дома не смог обыграть «Эспаньол»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты мадридского «Атлетико» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Эспаньолом».

Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась без забитых мячей – 0:0.

Таким образом, «Атлетико» набрал 25 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата. У «Эспаньола» стало 19 очков. Он идет 12-м. Лидирует «Реал», у которого 34 очка.

В матчах следующего тура «Атлетико» 12 декабря в гостях сыграет с «Вильярреалом», а «Эспаньол» 11 декабря примет «Спортинг» из Хихона.

Матч

Атлетико - Эспаньол - 0:0

Состав

Атлетико: Облак, Годин, Хуанфран, Хименес, Луис, Габи, Коке, Карраско (Корреа, 71), Тьягу (Гайтан, 68), Гризманн, Гамейро (Сауль, 83)

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Диоп, Пьятти (Перес, 56), Санчес, Фуэго, Лопес Д., Хурадо, Баптистао (Севилья, 76), Морено (Кайседо, 77)

Предупреждения:

Коке, 30; Годин, 88 - Диоп, 23; Морено, 75

Судья:

Саньтяго Хайме Латре (Испания)

Место и дата

03 декабря 22:45, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

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