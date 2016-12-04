«Ювентус» в Турине обыграл «Аталанту»
Футболисты «Ювентуса» в домашнем матче
15-го тура чемпионата Италии переиграли «Аталанту».
Встреча, прошедшая в пятницу в Турине
на стадионе «Ювентус», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В их
составе по голу забили Алекс Сандро, Даниэле Ругани и Марио Манджукич. У гостей
отличился Ремо Фройлер.
Таким образом, «Ювентус» набрал 36
очков и упрочил лидерство в турнирной таблице. По 29 очков имеют «Рома» и «Милан»,
проведшие на матч меньше. У «Аталанты» осталось 28 очков. Она идет пятой.
В матчах следующего тура «Ювентус» 11 декабря в гостях сыграют с «Торино», а «Аталанта» в этот день примет «Удинезе».
Матч
Ювентус - Аталанта - 3:1 (2:0)
Голы
Алекс 15 (1:0). Ругани 19 (2:0). Манджукич 64 (3:0). Фройлер 82 (3:1).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Ругани, Кьеллини, Лихтштайнер, Хедира (Лемина, 61), Пьянич (Эвра, 78), Стураро, Маркизио, Игуаин, Манджукич (Куадрадо, 76)
Аталанта: Спортиелло, Толой, Конти (Грасси, 55), Кальдара, Масьелло, Кесси, Фройлер, Куртич (Д'Алессандро, 75), Петанья (Пешич, 56), Гомес, Спинацолла
Предупреждения:
Лихтштайнер, 31; Ругани, 35; Стураро, 70 - Фройлер, 26; Кесси, 31
Судья:
Массимилиано Иррати (Италия)
Место и дата
03 декабря 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция