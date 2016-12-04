«Ювентус» в Турине обыграл «Аталанту»

Футболисты «Ювентуса» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии переиграли «Аталанту».

Встреча, прошедшая в пятницу в Турине на стадионе «Ювентус», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Алекс Сандро, Даниэле Ругани и Марио Манджукич. У гостей отличился Ремо Фройлер.

Таким образом, «Ювентус» набрал 36 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице. По 29 очков имеют «Рома» и «Милан», проведшие на матч меньше. У «Аталанты» осталось 28 очков. Она идет пятой.

В матчах следующего тура «Ювентус» 11 декабря в гостях сыграют с «Торино», а «Аталанта» в этот день примет «Удинезе».