Гол Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Вашингтон»
Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной
хоккейной лиги переиграли «Вашингтон».
Встреча, прошедшая в Тампе на льду арены «Амалии-Арены», завершилась в
серии буллитов со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе отличился Никита
Кучеров, а решающий буллит исполнил Брайан Бойл. У гостей шайбу забросил Никлас
Бекстрем.
Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский провел весь матч в
запасе.
Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл 10
минут, нанес один бросок, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду более 17
минут, нанес пять бросков, один из которых достиг цели, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 20
минут, нанес два броска, применил два силовых приема, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл более 22
минут, нанес четыре броска, схлопотал четыре минуты штрафа, применил три
силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду почти 21
минуту, нанес три броска, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» 5 декабря в 01:00 (мск) в гостях сыграет с «Каролиной», а «Вашингтон» 6 декабря в 03:00 (мск) примет «Баффало».