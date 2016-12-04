Гол Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Вашингтон»

Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Вашингтон».

Встреча, прошедшая в Тампе на льду арены «Амалии-Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе отличился Никита Кучеров, а решающий буллит исполнил Брайан Бойл. У гостей шайбу забросил Никлас Бекстрем.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский провел весь матч в запасе.

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл 10 минут, нанес один бросок, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду более 17 минут, нанес пять бросков, один из которых достиг цели, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 20 минут, нанес два броска, применил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл более 22 минут, нанес четыре броска, схлопотал четыре минуты штрафа, применил три силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду почти 21 минуту, нанес три броска, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» 5 декабря в 01:00 (мск) в гостях сыграет с «Каролиной», а «Вашингтон» 6 декабря в 03:00 (мск) примет «Баффало».