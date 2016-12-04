Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Локомотив- : -Терек
Хоккей  Динамо Москва- : -Автомобилист
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Йокерит- : -Салават Юлаев
Футбол  Эвертон- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гол Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Вашингтон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Вашингтон».

Встреча, прошедшая в Тампе на льду арены «Амалии-Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе отличился Никита Кучеров, а решающий буллит исполнил Брайан Бойл. У гостей шайбу забросил Никлас Бекстрем.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский провел весь матч в запасе.

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл 10 минут, нанес один бросок, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду более 17 минут, нанес пять бросков, один из которых достиг цели, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 20 минут, нанес два броска, применил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл более 22 минут, нанес четыре броска, схлопотал четыре минуты штрафа, применил три силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду почти 21 минуту, нанес три броска, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» 5 декабря в 01:00 (мск) в гостях сыграет с «Каролиной», а «Вашингтон» 6 декабря в 03:00 (мск) примет «Баффало».

Матч

Тампа-Бэй - Вашингтон - 2:1 Б. (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Кучеров (Хедман, Друэн), 32:38 (1:0 - бол.). Бэкстрём (Юханссон, Карлсон), 46:24 (1:1 - бол.).

Победный буллит:

Бойл - 2:1.

Место и дата

04 декабря 03:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кучеров назван второй звездой ноября в НХЛРоссийский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров назван второй звездой Национальной хоккейной лиги в ноябре.Овечкин вошел в пятерку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии ForbesРоссийский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги по версии журнала Forbes, сообщает официальный сайт издания.Александр Овечкин: Люблю играть в футбол на позиции вратаря, но Акинфееву я не конкурентКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, на каком уровне и на какой позиции он играет в футбол.Александр Овечкин: Не мог упустить шанс познакомиться с Месси, я фанат «Барселоны»Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, что он познакомился с форвардом «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.«Овечкин и Малкин приедут, Кросби – нет». Олимпиада без НХЛ. Как это будет«Овечкин и Малкин приедут, Кросби – нет». Олимпиада без НХЛ. Как это будетОбозреватель «Советского спорта» представляет, какой может быть Олимпиада-2018 в Корее без участия игроков НХЛ.«Коламбус» обыграл «Тампу», Бобровский отразил 26 бросков, Василевский – 33В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» дома обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 5:1.«Овечкин – идеальный посол. Он и Красава, и Забивака!» Пять гвоздей НХЛ (видео)«Овечкин – идеальный посол. Он и Красава, и Забивака!» Пять гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Александр Овечкин стал послом чемпионата мира по футболу-2018Российский нападающий «Вашингтона», трехкратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Александр Овечкин стал послом чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России.«Вашингтон» проиграл «Торонто», Овечкин и Сошников отдали по голевому пасуХоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Вашингтон».«Овечкин попал в маску вратарю «Баффало» - это решило все». Пять гвоздей (видео)«Овечкин попал в маску вратарю «Баффало» - это решило все». Пять гвоздей (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Гол и пас Кучерова не помогли «Тампе-Бэй» в игре с «Коламбусом»Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» одолеть «Баффало»Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Баффало».Александр Овечкин: Моя девочка впервые увидела, как я это делаю! (видео)Александр Овечкин: Моя девочка впервые увидела, как я это делаю! (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Овечкин признан первой звездой дня в НХЛРоссийский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.Овечкин обошел Гретцки по количеству победных шайб в НХЛРоссийский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обошел канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству победных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ.Овечкина закидали кепками в Вашингтоне! Хет-трик Великого. Как это было (видео)Овечкина закидали кепками в Вашингтоне! Хет-трик Великого. Как это было (видео)Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче с «Сент-Луисом» - и принес победу «Кэпиталз» (4:3).Шайба Кучерова помогла «Тампе-Бэй» дожать «Филадельфию», у Проворова два очкаХоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Филадельфию».Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Сент-Луисом», Тарасенко оформил дубльХоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Сент-Луис.Евгений Малкин: Без Стэмкоса Кучерову станет тяжелееФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал журналистам, что лучшим российским хоккеистом в НХЛ сейчас является нападающий «Тампы Бэй» Никита Кучеров.«Тампа-Бэй» проиграла «Нэшвиллу», Кучеров отдал голевой пасХоккеисты «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Тампе-Бэй».

Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецоввсе новости
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Никита Кучеров
Никита Кучероввсе новости
Владислав Наместников
Владислав Наместниковвсе новости
Андрей Василевский
Андрей Василевскийвсе новости

Cпецпредложение