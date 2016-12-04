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Голевой пас Трямкина помог «Ванкуверу» дожать «Торонто»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Ванкувера» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто».

Встреча, прошедшая в Ванкувере на льду «Роджерс-Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 3:2. В составе хозяев по шайбе забросили Даниэль Седин и Свен Берчи, а решающий буллит исполнил Бо Хорват. У гостей отличились Джеймс ван Римсдайк и Остон Мэттьюс.

Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл более 16 минут, отдал голевой пас, применил один силовой прием, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду почти 24 минуты, нанес три броска, один раз заблокировал бросок соперника, один раз применил силовой прием, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников провел на льду почти 12 минут, применил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Ванкувер» 7 декабря в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Джерси», а «Торонто» 8 декабря в 03:00 (мск) примет «Миннесоту».

Матч

Ванкувер - Торонто - 3:2 Б. (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Седин Д. (Седин Х., Сбиса), 13:03 (1:0). Берчи (Берроуз, Трямкин), 22:37 (2:0). ван Римсдайк (Бозак, Райлли), 31:30 (2:1 - бол.). Мэттьюз (Маринчин, Хьюман), 41:56 (2:2).

Победный буллит:

Хорват - 3:2.

Место и дата

04 декабря 03:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

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