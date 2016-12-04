Голевой пас Трямкина помог «Ванкуверу» дожать «Торонто»
Хоккеисты «Ванкувера» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто».
Встреча, прошедшая в Ванкувере на льду «Роджерс-Арены», завершилась в
серии буллитов со счетом 3:2. В составе хозяев по шайбе забросили Даниэль Седин
и Свен Берчи, а решающий буллит исполнил Бо Хорват. У гостей отличились Джеймс
ван Римсдайк и Остон Мэттьюс.
Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл более 16 минут,
отдал голевой пас, применил один силовой прием, дважды заблокировал броски
соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду почти 24
минуты, нанес три броска, один раз заблокировал бросок соперника, один раз
применил силовой прием, окончив матч с показателем полезности «минус один».
Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников провел на льду почти 12
минут, применил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив
матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Ванкувер» 7 декабря в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Джерси», а «Торонто» 8 декабря в 03:00 (мск) примет «Миннесоту».
Матч
Ванкувер - Торонто - 3:2 Б. (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Седин Д. (Седин Х., Сбиса), 13:03 (1:0). Берчи (Берроуз, Трямкин), 22:37 (2:0). ван Римсдайк (Бозак, Райлли), 31:30 (2:1 - бол.). Мэттьюз (Маринчин, Хьюман), 41:56 (2:2).
Победный буллит:
Хорват - 3:2.
Место и дата
04 декабря 03:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция