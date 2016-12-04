Голевой пас Трямкина помог «Ванкуверу» дожать «Торонто»

Хоккеисты «Ванкувера» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто».

Встреча, прошедшая в Ванкувере на льду «Роджерс-Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 3:2. В составе хозяев по шайбе забросили Даниэль Седин и Свен Берчи, а решающий буллит исполнил Бо Хорват. У гостей отличились Джеймс ван Римсдайк и Остон Мэттьюс.

Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл более 16 минут, отдал голевой пас, применил один силовой прием, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду почти 24 минуты, нанес три броска, один раз заблокировал бросок соперника, один раз применил силовой прием, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников провел на льду почти 12 минут, применил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Ванкувер» 7 декабря в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Джерси», а «Торонто» 8 декабря в 03:00 (мск) примет «Миннесоту».