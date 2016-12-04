«Лейкерс» проиграли «Мемфису», Мозгов набрал 13 очков
Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче регулярного
чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Мемфису».
Встреча, прошедшая в Мемфисе на паркете «ФедЭксФорума», завершилась со
счетом 103:100 в пользу хозяев.
Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов вышел в стартовой
пятерке, отыграл 27 минут, набрал 13 очков, сделал пять подборов и дважды
ассистировал партнерам.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 6 декабря в 06:30 (мск) примет «Юту», а «Мемфис» 6 декабря в 04:00 (мск) на выезде сыграет с «Нью-Орлеаном».
Матч
Место и дата
04 декабря 04:00, ФедЭкс Форум, Онлайн-трансляция
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