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«Лейкерс» проиграли «Мемфису», Мозгов набрал 13 очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Мемфису».

Встреча, прошедшая в Мемфисе на паркете «ФедЭксФорума», завершилась со счетом 103:100 в пользу хозяев.

Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке, отыграл 27 минут, набрал 13 очков, сделал пять подборов и дважды ассистировал партнерам.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 6 декабря в 06:30 (мск) примет «Юту», а «Мемфис» 6 декабря в 04:00 (мск) на выезде сыграет с «Нью-Орлеаном».

Матч

Мемфис - Лейкерс - 103:100

Место и дата

04 декабря 04:00, ФедЭкс Форум, Онлайн-трансляция

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