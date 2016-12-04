Два голевых паса Малкина помогли «Питтсбургу» переиграть «Детройт»
Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Детройту».
Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра»,
завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Ник
Бонино, Джастин Шульц и Мэтт Каллен, а Фил Кессел оформил дубль. У гостей
отличились Хенрик Зеттерберг, Франс Нильсен и Дилан Ларкин.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду более
19 минут, нанес три броска, отдал два голевых паса, применил один силовой
прием, окончив матч с показателем полезности «плюс два».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 6 декабря в 03:00 (мск) примет «Оттаву», а «Детройт» 5 декабря в 02:05 (мск) на выезде сразится с «Айлендерс».
Матч
Питтсбург - Детройт - 5:3 (0:1, 1:2, 4:0)
Голы:
Зеттерберг (Татар, Манта), 13:31 (0:1). Нильсен (ДеКайзер, Шихэн), 28:00 (0:2). Кессел (Малкин, Хагелин), 31:00 (1:2). Ларкин (Грин, Ванек), 38:14 (1:3). Бонино (Коул, Раст), 42:05 (2:3). Шульц (Малкин, Коул), 46:28 (3:3). Кессел (Летанг, Хагелин), 50:54 (4:3). Каллен (Хорнквист, Кросби), 59:19 (5:3 - п.в.).
Место и дата
04 декабря 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция