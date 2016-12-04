Два голевых паса Малкина помогли «Питтсбургу» переиграть «Детройт»

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Детройту».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Ник Бонино, Джастин Шульц и Мэтт Каллен, а Фил Кессел оформил дубль. У гостей отличились Хенрик Зеттерберг, Франс Нильсен и Дилан Ларкин.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду более 19 минут, нанес три броска, отдал два голевых паса, применил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 6 декабря в 03:00 (мск) примет «Оттаву», а «Детройт» 5 декабря в 02:05 (мск) на выезде сразится с «Айлендерс».