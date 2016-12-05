Гроссмейстер Петр Свидлер: «Hearthstone во многом схожа с шахматами»

Семикратный чемпион России по шахматам и один из лучших гроссмейстеров мира Петр Свидлер поделился мнением о карточной игре Hearthstone.



«В Hearthstone я начал играть летом 2014-го: во всем виноват Ян Непомнящий, который тогда проводил за игрой большую часть свободного времени на предолимпийских сборах и на самой Олимпиаде, и это было настолько заразительно, что я решил тоже попробовать. Всегда можно придумать какие-то параллели с шахматами, и в случае с Hearthtone даже не придется особо напрягаться: счет вариантов, попытка предугадать действия соперника и прочие логические элементы во многом схожи. Но я играю в Hearthsone не потому, что мне не хватает в жизни шахматоподобных занятий, а потому, что игра нравится сама по себе», — сказал Петр Свидлер.



Hearthstone: Heroes of Warcraft — коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Warcraft, разработанная компанией Blizzard Entertainment и распространяемая по модели free-to-play. Игра была выпущена для персональных компьютеров 11 марта 2014 года.