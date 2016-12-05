Тарасенко стал второй звездой недели в НХЛ
НХЛ назвала лучших
игроков минувшей недели. Второй звездой признан российский форвард «Сент-Луиса»
Владимир Тарасенко.
На неделе Тарасенко забросил четыре шайбы, две из которых стали победными. Кроме того, он забил шестой гол в овертаймах и второй в текущем сезоне. Это позволило его команде остаться на втором месте в Западной конференции.
Первой звездой недели признан голкипер «Филадельфии» Стив Мэйсон. Его команда одержала четыре победы, голкипер пропускал 1,71 шайбы за матч.
Третья звезда недели – голкипер «Сан-Хосе» Стив Джонс. Его команда выиграла три матча, а он в среднем пропускал 1,01 шайбы за игру.
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