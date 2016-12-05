Тарасенко стал второй звездой недели в НХЛ

НХЛ назвала лучших игроков минувшей недели. Второй звездой признан российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

На неделе Тарасенко забросил четыре шайбы, две из которых стали победными. Кроме того, он забил шестой гол в овертаймах и второй в текущем сезоне. Это позволило его команде остаться на втором месте в Западной конференции.

Первой звездой недели признан голкипер «Филадельфии» Стив Мэйсон. Его команда одержала четыре победы, голкипер пропускал 1,71 шайбы за матч.

Третья звезда недели – голкипер «Сан-Хосе» Стив Джонс. Его команда выиграла три матча, а он в среднем пропускал 1,01 шайбы за игру.