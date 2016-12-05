КХЛ: «Слован» не снимется с чемпионата

«Слован» не снимется с чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне, заявили в пресс-службе лиги.

«Слован» заверил КХЛ в том, что участие клуба в оставшихся матчах сезона-2016/17 не находится под угрозой. По итогам встречи главных акционеров клуба с представителями игроков была достигнута договоренность об урегулировании текущей ситуации. Часть имеющейся задолженности должна быть погашена в ближайшие дни, а остаток – в ближайшие недели», - цитирует «Р-Спорт» представителя пресс-службы КХЛ.

Ранее сообщалось, что игроки «Слована», с которыми не расплатился клуб, могут бойкотировать матчи.