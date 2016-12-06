Промес не будет дисквалифицирован за удар по лицу Бурлака

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) не имеет оснований для рассмотрения на очередном заседании удара локтем полузащитника красно-белых Квинси Промеса в лицо защитника «Рубина» Тараса Бурлака в ходе матча 17-го тура РФПЛ, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Дело в том, что судья матча видел этот эпизод, оценил его и применил по отношению к Промесу дисциплинарное наказание в виде желтой карточки. КДК рассматривает только эпизоды, которые не видели официальные лица. Таким образом, у КДК нет основания для рассмотрения этого дела, даже если поступит заявление от «Рубина», - цитирует Григорьянца ТАСС.

В конце первого тайма матча с «Рубином» (2:1) Промес получил желтую карточку за удар Бурлака. На 77-й минуте голландец получил вторую желтую и был удален с поля.