День в истории. Михаилу Варнакову – 59 лет!
8 декабря исполняется 59 лет известному российскому
тренеру, бывшему наставнику молодежной сборной России по хоккею Михаилу
Варнакову. Михаил Павлович – отец 31-летнего нападающего «Ак Барса» Михаила
Варнакова.
Михаил Варнаков-старший начал заниматься хоккеем в
шесть лет в Горьком (Нижнем Новгороде). Профессиональную карьеру начал в клубе
второй лиги «Полет», но через полтора года был переведнн в «Торпедо». В составе
«автозаводцев» Михаил Варнаков начинал играть в одном звене с Мишиным и
Кокуриным, после чего был призван в армию. Играл за СКА МВО, а затем был
переведен в ЦСКА. В составе столичной команды Михаил Варнаков стал чемпионом
СССР.
В 1978-м Михаил Варнаков вернулся в «Торпедо». Там он
вместе с Александром Скворцовым и Владимиром Ковиным образовал новую тройку,
которая стала одним из сильнейших немосковских звеньев в конце 70-х – начале
80-х годов прошлого века. В 1979-м это трио в составе «Крыльев Советов»
выезжало на турнир в Канаду. Из 21 шайбы, заброшенной в матчах с канадцами, 13
были на счету этой тройки. В том же году Варнаков в составе сборной СССР
выезжал в Канаду на «Кубок Вызова».
Впервые Михаил Варнаков выступил на чемпионате мира в
1985 году, где сборная завоевала третье место. На чемпионате 1986 года Варнаков
в составе национальной команды становится чемпионом мира, а в 1987 году -
серебряным призером.
С 1993-го Михаил Павлович занимается тренерской
деятельностью. Он был работал в тренерском штабе нижегородского «Торпедо», а
также возглавлял его. Трудился тренером в московском «Динамо», был главным
тренером хабаровского «Амура», помогал Зинэтуле Билялетдинову в «Ак Барсе».