День в истории. Михаилу Варнакову – 59 лет!

8 декабря исполняется 59 лет известному российскому тренеру, бывшему наставнику молодежной сборной России по хоккею Михаилу Варнакову. Михаил Павлович – отец 31-летнего нападающего «Ак Барса» Михаила Варнакова.

Михаил Варнаков-старший начал заниматься хоккеем в шесть лет в Горьком (Нижнем Новгороде). Профессиональную карьеру начал в клубе второй лиги «Полет», но через полтора года был переведнн в «Торпедо». В составе «автозаводцев» Михаил Варнаков начинал играть в одном звене с Мишиным и Кокуриным, после чего был призван в армию. Играл за СКА МВО, а затем был переведен в ЦСКА. В составе столичной команды Михаил Варнаков стал чемпионом СССР.

В 1978-м Михаил Варнаков вернулся в «Торпедо». Там он вместе с Александром Скворцовым и Владимиром Ковиным образовал новую тройку, которая стала одним из сильнейших немосковских звеньев в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века. В 1979-м это трио в составе «Крыльев Советов» выезжало на турнир в Канаду. Из 21 шайбы, заброшенной в матчах с канадцами, 13 были на счету этой тройки. В том же году Варнаков в составе сборной СССР выезжал в Канаду на «Кубок Вызова».

Впервые Михаил Варнаков выступил на чемпионате мира в 1985 году, где сборная завоевала третье место. На чемпионате 1986 года Варнаков в составе национальной команды становится чемпионом мира, а в 1987 году - серебряным призером.

С 1993-го Михаил Павлович занимается тренерской деятельностью. Он был работал в тренерском штабе нижегородского «Торпедо», а также возглавлял его. Трудился тренером в московском «Динамо», был главным тренером хабаровского «Амура», помогал Зинэтуле Билялетдинову в «Ак Барсе».