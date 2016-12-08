День в истории. Наталье Малых – 23 года!
8 декабря исполняется 23 года диагональной
краснодарского «Динамо» и сборной России Наталье Малых.
Несмотря на юный возраст, Наталья является
обладательницей множества российских и международных наград.
Наталья начала заниматься волейболом в восьмилетнем
возрасте в Волгограде. В 2010 году она выступала за молодежную сборную России
на чемпионате Европы, а в 2011-м – на чемпионате мира в Перу, где почти в
каждом матче становилась самой результативной в команде.
В 2012 году Наталья перешла из «Волжаночки» в
одинцовское «Заречье», в котором тут же стала игроком основного состава.
Главный тренер основной сборной России Юрий Маричев обратил внимание на игру
Натальи и включил ее в составе национальной команды.
Так, в 2013-м Наталья Малых выиграла серебро
представительного турнира «Монтре Волей-Мастерс», Кубок Ельцина и Универсиаду в
Казани. В сентябре 2013-го Наталья завоевала золотую медаль на чемпионате
Европы в Германии и Швейцарии.
В марте 2014 года Наталья Малых в составе «Заречьяо»
завоевала Кубок вызова. В ответном финальном матче против стамбульского
«Бешикташа» она набрала 24 очка и по его окончании была награждена призом MVP
финала.
В 2015-м Наталья в составе сборной России выиграла
серебро Гран-при, а также стала двукратной чемпионкой Европы.
В августе 2015-го Наталья Малых перешла в
краснодарское «Динамо», вместе с которым выиграла Кубок России и Кубок
Европейской конфедерации волейбола. Во втором матче финала Кубка ЕКВ против
турецкого «Галатасарая» Наталья набрала 26 очков и была удостоена звания MVP.