ВИДЕО: Луис Суарес принял мяч, летевший со скоростью 140 километров в час
Как сообщает Lenta.ru, форвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес принял мяч, пущенный из воздушной пушки со скоростью 140 километров в час.
Luis Suárez controls a ball shot at 141km/hour— Leo Messi (@messi10stats) December 6, 2016
Incredible 😱😳 pic.twitter.com/XRRDskPlrg
Отметим, что форвард «Барселоны» повторил достижение полузащитника лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса, который сумел принять мяч, летевший с такой же скоростью, однако сделал это внутренней стороной стопы.
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