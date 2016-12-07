Акинфеев пропустил в 43-м матче Лиги чемпионов подряд
Гол Деле АллиИсточник: Reuters
Голкипер
ЦСКА Игорь Акинфеев не смог избежать пропущенного мяча в матче шестого тура
группового турнира Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Таким образом, вратарь
обновил антирекорд турнира.
Гол в ворота Акинфеева забил Делле Алли на 39-й минуте.
Таким образом, 30-летний голкипер пропустил в 43-м матче Лиги чемпионов
подряд. В последний раз он отыграл в этом турнире «на ноль» 1 ноября 2006 года
в Лондоне – в игре группового раунда с «Арсеналом» (0:0).
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» - ЦСКА.
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