Федор Канарейкин: В последних матчах «Сибирь» очень хорошо играла
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал победу своих подопечных над «Сибирью» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Мы говорили сегодня в команде, что в последних матчах «Сибирь» очень хорошо играла, к тому же это дерби. В первом периоде новосибирцы создали нам много трудностей, но после перерыва мы прибавили, стали работать лучше, контролировали шайбу. Единственное, что мы перенесём на следующую тренировку, - это ту мысль, что надо попадать в пустые ворота, если уж берёшь на себя инициативу. Я доволен этим матчем», - сказал Канарейкин.
Напомним, у победителей отличились Эрик Густафссон, Антон Бурдасов и Никита Никитин, у хозяев льда - Алексей Глухов. Команда из Новосибирска занимает 9-е место в Восточной конференции, омичи идут в ней вторыми.
Матч
Сибирь - Авангард - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы:
Густафсон (Кучерявенко), 5:58 (0:1). Бурдасов (Хохряков), 35:11 (0:2). Никитин (Кучерявенко, Бурдасов), 47:06 (0:3). Глухов А. (Мишарин, Окулов), 57:58 (1:3).
Место и дата
07 декабря 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция