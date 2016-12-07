Федор Канарейкин: В последних матчах «Сибирь» очень хорошо играла

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал победу своих подопечных над «Сибирью» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы говорили сегодня в команде, что в последних матчах «Сибирь» очень хорошо играла, к тому же это дерби. В первом периоде новосибирцы создали нам много трудностей, но после перерыва мы прибавили, стали работать лучше, контролировали шайбу. Единственное, что мы перенесём на следующую тренировку, - это ту мысль, что надо попадать в пустые ворота, если уж берёшь на себя инициативу. Я доволен этим матчем», - сказал Канарейкин.

Напомним, у победителей отличились Эрик Густафссон, Антон Бурдасов и Никита Никитин, у хозяев льда - Алексей Глухов. Команда из Новосибирска занимает 9-е место в Восточной конференции, омичи идут в ней вторыми.