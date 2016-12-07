Андрей Скабелка: Мастерство у хоккеистов «Авангарда» выше, чем у «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка прокомментировал поражение своих подопечных от «Авангарда» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«На сегодняшний день «Сибирь» и «Авангард» решают разные задачи, хотя дерби - это всегда дерби, и не имеет большого значения, какое место занимают команды в турнирной таблице. Я могу поблагодарить ребят за самоотдачу, но на сегодняшний день мастерство у хоккеистов «Авангарда» выше. Да, мы много атаковали, были моменты и в первом, и во втором периоде, но омичи реализовали свои моменты, а мы - нет. Отыгрываться же со счёта 0:2 было очень трудно. Команда не держит удар? Где-то есть и такой момент, мы уже об этом говорили. Наверное, вторая шайба нас подкосила», - сказал Скабелка на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, у победителей отличились Эрик Густафссон, Антон Бурдасов и Никита Никитин, у хозяев льда - Алексей Глухов. Команда из Новосибирска занимает 9-е место в Восточной конференции, омичи идут в ней вторыми.



