Эдуард Занковец: Мы сейчас выглядим лучше, чем в начале сезона

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал победу свои подопечных над «Автомобилистом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Боевой матч, такие нравятся зрителям. Было все: и заброшенные шайбы, в том числе в меньшинстве, не забитые в пустые ворота. Обе команды совершали ошибки, но по части самоотдачи выложились и те, и другие.

- Сегодня был уже четвертый поединок с «Автомобилистом». Чем он отличался от предыдущих?

- Эта встреча получилась самой сложной. Но мы сейчас выглядим лучше, чем в начале сезона.

Напомним, у хозяев льда отличились Артем Гареев (дважды) и Алексей Симаков, у гостей - Иван Кучин, Роман Старченко, Кори Тривино и Константин Пушкарев.

Команда из Екатеринбурга занимает 11-е место в Восточной конференции, а команда из Астаны идет десятой.