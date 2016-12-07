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Эдуард Занковец: Мы сейчас выглядим лучше, чем в начале сезона

Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал победу свои подопечных над «Автомобилистом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Боевой матч, такие нравятся зрителям. Было все: и заброшенные шайбы, в том числе в меньшинстве, не забитые в пустые ворота. Обе команды совершали ошибки, но по части самоотдачи выложились и те, и другие.

- Сегодня был уже четвертый поединок с «Автомобилистом». Чем он отличался от предыдущих?

- Эта встреча получилась самой сложной. Но мы сейчас выглядим лучше, чем в начале сезона.

Напомним, у хозяев льда отличились Артем Гареев (дважды) и Алексей Симаков, у гостей - Иван Кучин, Роман Старченко, Кори Тривино и Константин Пушкарев.

Команда из Екатеринбурга занимает 11-е место в Восточной конференции, а команда из Астаны идет десятой.

Матч

Автомобилист - Барыс - 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Голы:

Кучин 6:10 (0:1). Старченко (Сен-Пьер, Рымарев), 11:49 (0:2). Гареев (Губин, Чайковски), 23:39 (1:2). Тривино (Худяков), 27:18 (1:3 - мен.). Симаков (Василевский), 30:02 (2:3). Пушкарёв (Даллмэн), 35:56 (2:4). Гареев (Коукал, Чайковски), 42:48 (3:4 - бол.).

Место и дата

07 декабря 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

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