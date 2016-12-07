Владимир Крикунов: Пропустили гол, который смоделировали на тренировке

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение своих подопечных от «Барыса» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Пропустили гол, который смоделировали на тренировке. Знали, как соперник забивает после прострела, тем не менее пропустили таким образом второй гол во встрече. Шесть дней у нас было, когда мы потренировались, вот и играем за счёт «физики». Хотя её сегодня и не хватило. Могли и исправить ситуацию, но не забили в пустые ворота - любой из вас наверное забил бы в той ситуации. Значит, так и должно было быть. Перешли на игру в три звена в итоге, сражались. По самоотдаче вопросов нет, бились.

Напомним, у хозяев льда отличились Артем Гареев (дважды) и Алексей Симаков, у гостей - Иван Кучин, Роман Старченко, Кори Тривино и Константин Пушкарев.

Команда из Екатеринбурга занимает 11-е место в Восточной конференции, а команда из Астаны идет десятой.