Владимир Крикунов: Пропустили гол, который смоделировали на тренировке
Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение своих подопечных от «Барыса» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Пропустили гол, который смоделировали на тренировке. Знали, как соперник забивает после прострела, тем не менее пропустили таким образом второй гол во встрече. Шесть дней у нас было, когда мы потренировались, вот и играем за счёт «физики». Хотя её сегодня и не хватило. Могли и исправить ситуацию, но не забили в пустые ворота - любой из вас наверное забил бы в той ситуации. Значит, так и должно было быть. Перешли на игру в три звена в итоге, сражались. По самоотдаче вопросов нет, бились.
Напомним, у хозяев льда отличились Артем Гареев (дважды) и Алексей Симаков, у гостей - Иван Кучин, Роман Старченко, Кори Тривино и Константин Пушкарев.
Команда из Екатеринбурга занимает 11-е место в Восточной конференции, а команда из Астаны идет десятой.
Матч
Автомобилист - Барыс - 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)
Голы:
Кучин 6:10 (0:1). Старченко (Сен-Пьер, Рымарев), 11:49 (0:2). Гареев (Губин, Чайковски), 23:39 (1:2). Тривино (Худяков), 27:18 (1:3 - мен.). Симаков (Василевский), 30:02 (2:3). Пушкарёв (Даллмэн), 35:56 (2:4). Гареев (Коукал, Чайковски), 42:48 (3:4 - бол.).
Место и дата
07 декабря 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция