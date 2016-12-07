Евгений Трефилов: У нас тяжелое похмелье после победы на Олимпийских играх

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал поражение своих подопечных от команды Румынии (17:22) в групповом этапе чемпионата Европы.

«Если счастлива и много пьешь, то на утро тяжелое похмелье. Вот у нас тяжелое похмелье после победы на Олимпиаде сейчас. Никто не понял, почему мы выиграли Олимпиаду, и никто не понял, почему мы проиграли Румынии сегодня. Вот у нас праздник и продолжается. Проигрывает матч тренер, побеждают игроки. Сегодня я проиграл.

Поздравляю коллегу с победой. Если 11 раз мы не забиваем с краю, и 13 минут подряд не забиваем, то такой команде делать нечего на чемпионате Европы. Моя команда здесь самая слабая на данный момент», - цитирует Трефилова «Р-Спорт».

Напомним, итоговый счет матча – 22:17 в пользу сборной Румынии. Россия находится на третьем месте в группе D. Турнирное положение после второго тура определится по итогам матча сборных Норвегии и Хорватии. У россиянок, норвежек и румынок по два очка, но у Норвегии матч в запасе.