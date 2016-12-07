Владимир Лутченко: После матча с «Монреалем» нас поздравляли даже бабушки
Обозреватель
«Советского спорта» взял интервью у прославленного защитника сборной СССР и
ЦСКА Владимира Лутченко.
- Самый популярный хоккейный эксперт страны Сергей Гимаев родился первого января, а вы – второго. Он вспоминал, как вы вместе отмечали дни рождения.
- А еще ведь
Александр Якушев родился второго января. Вот мы и праздновали вместе, потому
что выпадало это на зарубежные поездки. Обычно мы на Новый год уезжали в турне
по Канаде и США, играя против клубов НХЛ.
- В один из
таких дней ЦСКА встретился с «Монреалем» (3:3), и этот матч считают лучшим в
истории клубных серий вообще.
- Это было 31
декабря 1975 года. По накалу и мастерству это была самая яркая игра. Хоккей
более европейского плана, со многими комбинациями, захватывающий. Все
болельщики были в восторге.
«Монреаль»
тогда был очень силен, за последние 10 лет выиграл шесть Кубков Стэнли.
Команда-династия! Выступали все великие, включая Кена Драйдена, Лэрри
Робинсона, Сержа Савара, Ивана Курнуайе, Ги Лефлера. Да я многих могу
перечислить. И мы играли в Мекке хоккея, ведь в Монреале просто с ума сходят по
нашему виду спорта. К нам бабушки подходили, жали руку.