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Владимир Лутченко: После матча с «Монреалем» нас поздравляли даже бабушки

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у прославленного защитника сборной СССР и ЦСКА Владимира Лутченко.

- Самый популярный хоккейный эксперт страны Сергей Гимаев родился первого января, а вы – второго. Он вспоминал, как вы вместе отмечали дни рождения.

- А еще ведь Александр Якушев родился второго января. Вот мы и праздновали вместе, потому что выпадало это на зарубежные поездки. Обычно мы на Новый год уезжали в турне по Канаде и США, играя против клубов НХЛ.

- В один из таких дней ЦСКА встретился с «Монреалем» (3:3), и этот матч считают лучшим в истории клубных серий вообще.

- Это было 31 декабря 1975 года. По накалу и мастерству это была самая яркая игра. Хоккей более европейского плана, со многими комбинациями, захватывающий. Все болельщики были в восторге.

«Монреаль» тогда был очень силен, за последние 10 лет выиграл шесть Кубков Стэнли. Команда-династия! Выступали все великие, включая Кена Драйдена, Лэрри Робинсона, Сержа Савара, Ивана Курнуайе, Ги Лефлера. Да я многих могу перечислить. И мы играли в Мекке хоккея, ведь в Монреале просто с ума сходят по нашему виду спорта. К нам бабушки подходили, жали руку.

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