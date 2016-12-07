Владимир Лутченко: Тихонов не хотел, чтобы игроки в принципе уезжали
Обозреватель
«Советского спорта» взял интервью у прославленного защитника сборной СССР и
ЦСКА Владимира Лутченко.
- Вы возглавляли хоккейную школу ЦСКА, когда там учились братья Буре.
- Когда я
пришел, то Павлу было лет 12. И брат его Валерка на три года младше. Очень
талантливый, мастеровитый, разносторонний.
Паша Буре
играл с ребятами на год старше. Быстрый, взрывной. Стиль Русской Ракеты у него
был уже тогда. Отлично чувствовал игру, очень хорошо действовал без шайбы,
открывался. Приходит ему пас, и Павел улетает один на один.
- Виктор
Тихонов жалел, что Валерий Буре уехал уже 16 лет, и его в ЦСКА не успели
дошлифовать.
- Просто
Тихонов не хотел, чтобы игроки в принципе уезжали. Вы ведь помните, какой был
отток в начале 90-х. А когда все хоккеисты уехали, то Виктор Васильевич с ЦСКА
попал в первую лигу.
Сейчас время
другое, больше возможностей для игроков. Они где хочешь могут выступать – в
КХЛ, в Америке, в Европе. Все зависит от их желания. Я знаю, что некоторые
ребята вообще не хотят ехать в НХЛ, хотя их зовут. Что здесь такого? Это их
выбор.