Владимир Лутченко: Тихонов не хотел, чтобы игроки в принципе уезжали

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у прославленного защитника сборной СССР и ЦСКА Владимира Лутченко.

- Вы возглавляли хоккейную школу ЦСКА, когда там учились братья Буре.

- Когда я пришел, то Павлу было лет 12. И брат его Валерка на три года младше. Очень талантливый, мастеровитый, разносторонний.

Паша Буре играл с ребятами на год старше. Быстрый, взрывной. Стиль Русской Ракеты у него был уже тогда. Отлично чувствовал игру, очень хорошо действовал без шайбы, открывался. Приходит ему пас, и Павел улетает один на один.

- Виктор Тихонов жалел, что Валерий Буре уехал уже 16 лет, и его в ЦСКА не успели дошлифовать.

- Просто Тихонов не хотел, чтобы игроки в принципе уезжали. Вы ведь помните, какой был отток в начале 90-х. А когда все хоккеисты уехали, то Виктор Васильевич с ЦСКА попал в первую лигу.

Сейчас время другое, больше возможностей для игроков. Они где хочешь могут выступать – в КХЛ, в Америке, в Европе. Все зависит от их желания. Я знаю, что некоторые ребята вообще не хотят ехать в НХЛ, хотя их зовут. Что здесь такого? Это их выбор.