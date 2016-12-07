Владимир Лутченко: Хоккей на Олимпиаде без игроков НХЛ докатится до футбола
Обозреватель
«Советского спорта» взял интервью у прославленного защитника сборной СССР и
ЦСКА Владимира Лутченко.
- Все-таки в
наше время все было иначе, потому что в Европе выступали все сильнейшие игроки
Старого Света.
А так конечно,
Олимпиада потеряет многое. Сейчас все топовые хоккеисты выступают в НХЛ.
Зрелищность очень сильно упадет. Посмотрите на футбол на летней Олимпиаде – по
сути это второсортный турнир. Хоккей ждет то же самое.
Это будет
большая потеря для болельщиков, для развития нашей игры. Все ведь учатся на
примере лучших игроков, молодежь их видит. Но я надеюсь, что стороны
договорятся.