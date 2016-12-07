Владимир Лутченко: Хоккей на Олимпиаде без игроков НХЛ докатится до футбола

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у прославленного защитника сборной СССР и ЦСКА Владимира Лутченко.

- Вы выиграли две Олимпиады (1972 и 1976), когда на них не было игроков НХЛ. Сейчас Владислав Третьяк работает на специальном совете ИИХФ в Швейцарии, где обсуждается, поедут ли энхаэловцы в Пхенчхан. Многое ли потеряют зимние Игры, если их не будет?

- Все-таки в наше время все было иначе, потому что в Европе выступали все сильнейшие игроки Старого Света.

А так конечно, Олимпиада потеряет многое. Сейчас все топовые хоккеисты выступают в НХЛ. Зрелищность очень сильно упадет. Посмотрите на футбол на летней Олимпиаде – по сути это второсортный турнир. Хоккей ждет то же самое.

Это будет большая потеря для болельщиков, для развития нашей игры. Все ведь учатся на примере лучших игроков, молодежь их видит. Но я надеюсь, что стороны договорятся.