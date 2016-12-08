Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

В среду вечером в Европе прошли заключительные восемь матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, по результатам которых определились все участники плей-офф турнира.

От группы Е в 1/8 финала вышли «Монако» и немецкий «Байер», от группы F – «Боруссия» из Дортмунда и «Реал» (Мадрид) , от группы G – английский «Лестер» и португальский «Порту», от квартета H – итальянский «Ювентус» и «Севилья».

Напомним, что ранее в плей-офф от других квартетов пробились: английский «Арсенал» и французский «ПСЖ» (оба клуба – группа А), итальянский «Наполи» и португальская «Бенфика» (оба – группа В), «Барселона» и английский «Манчестер Сити» (оба – группа С), испанский «Атлетико» и немецкая «Бавария» (оба – группа D).

Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.