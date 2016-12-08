Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов
В среду вечером в
Европе прошли заключительные восемь матчей шестого тура группового этапа Лиги
чемпионов, по результатам которых определились все участники плей-офф турнира.
От группы Е в 1/8
финала вышли «Монако» и немецкий «Байер», от группы F – «Боруссия» из Дортмунда и «Реал» (Мадрид) , от группы G – английский
«Лестер» и португальский «Порту», от квартета H – итальянский
«Ювентус» и «Севилья».
Напомним, что
ранее в плей-офф от других квартетов пробились: английский «Арсенал» и
французский «ПСЖ» (оба клуба – группа А), итальянский «Наполи» и португальская
«Бенфика» (оба – группа В), «Барселона» и английский «Манчестер Сити» (оба –
группа С), испанский «Атлетико» и немецкая «Бавария» (оба – группа D).
Жеребьевка матчей 1/8
финала Лиги чемпионов пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.