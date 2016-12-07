Матч Лиги Европы «Заря» - «МЮ» может быть перенесен из-за состояния газона

Матч Лиги Европы между «Зарей» и «Манчестер Юнайтед» оказался под угрозой переноса. Причина – состояние газона.

Как сообщает Mirror, матч могут перенести, так как поле в Одессе, где «Заря» принимает соперников в Лиге Европы, частично покрыто льдом. На состояние газона жаловался главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью. Окончательное решение будет принято завтра с утра после того, как газон осмотрят представители УЕФА.

Матч «Заря» - «Манчестер Юнайтед» должен состояться 8 декабря и начаться в 21:00 по Москве.