Алан Дзагоев: Понятно, что Слуцкий морально устал

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев после поражения в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов от «Тоттенхэма» отметил, что известие об уходе главного тренера Леонида Слуцкого не повлияло на исход встречи.

«Если бы Слуцкий сообщил об отставке после игры? Это бы ничего не поменяло. По эмоциям – все было как всегда. Мы понимаем Леонида Слуцкого. Понятно, что он морально подустал, ведь семь лет работал на очень высоком уровне, завоевав три чемпионства. Считаю, то, что ему дали передышку – это правильно. Ждем скорейшего возвращения Леонида Викторовича в футбол!» - сказал Дзагоев в эфире программы «Все на матч».

Встреча группы Е, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Гости вышли вперед на 33-й минуте после точного удара Алана Дзагоева. Спустя пять минут Деле Алли равенство восстановил, а Гарри Кейн вывел «шпор» вперед в компенсированное к первому тайму время. На 78-й минуте вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметился автоголом.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал семь очков, финишировав третьим в квартете. Английский клуб продолжит выступление в Лиге Европы. У ЦСКА осталось три очка. Московский клуб, во главе которого последний матч провел Леонид Слуцкий, завершил еврокубковую кампанию.