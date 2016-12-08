Леонид Слуцкий: В четырех матчах из шести мы были конкурентоспособны

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от «Тоттенхэма» (1:3) в заключительном туре Лиги чемпионов сказал, что с такими кадровыми потерями, что были у команды, тяжело было рассчитывать на удачный результат.

- Мог ли ЦСКА рассчитывать на успешное выступление в турнире?

- Тяжело с кадровыми потерями играть на равных в таком турнире. Мы могли бы быть полностью конкурентоспособны, если бы все были здоровы и в хорошей форме. Но в такой ровной и тяжелой группе в четырех из шести матчей нам это удалось, исключая выездные игры с «Монако» и «Тоттенхэмом».

- ЦСКА в который раз проваливался, когда защитник пытались играть высоко и исполнять искусственный офсайд.

- Что касается искусственного офсайда, то, наприпер, в чемпионате России для меня важнее 40 отборов, которые мы совершаем на чужой половине поля, чем то, что мы можем разок из-за этого провалиться. А по разному действовать в чемпионате России и Лиге чемпионов тяжело - футболистов есть определенные навыки.