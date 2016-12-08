Леонид Слуцкий: В четырех матчах из шести мы были конкурентоспособны
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от «Тоттенхэма» (1:3) в заключительном туре Лиги чемпионов сказал, что с такими кадровыми потерями, что были у команды, тяжело было рассчитывать на удачный результат.
- Мог ли ЦСКА рассчитывать на успешное выступление в турнире?
- Тяжело с кадровыми потерями играть на равных в таком турнире. Мы могли бы быть полностью конкурентоспособны, если бы все были здоровы и в хорошей форме. Но в такой ровной и тяжелой группе в четырех из шести матчей нам это удалось, исключая выездные игры с «Монако» и «Тоттенхэмом».
- ЦСКА в который раз проваливался, когда защитник пытались играть высоко и исполнять искусственный офсайд.
- Что касается искусственного офсайда, то, наприпер, в чемпионате России для меня важнее 40 отборов, которые мы совершаем на чужой половине поля, чем то, что мы можем разок из-за этого провалиться. А по разному действовать в чемпионате России и Лиге чемпионов тяжело - футболистов есть определенные навыки.
Матч
Голы
Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн (Онома, 82), Сон Хын Мин (Нкуду, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Предупреждения:
нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция