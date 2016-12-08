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Маурисио Почеттино: Показали, что «Тоттенхэм» - великий клуб

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после победы над ЦСКА в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов (3:1) выделил высокую зрительскую явку.

- Важная победа, - сказал Покеттино. - Но в первую очередь хочу поблагодарить за поддержку болельщиков. То, что после вылета из турнира на игру пришло более 60 тысяч человек показывает, как велик наш клуб. Нам особенно важно было победить после домашних поражений от «Байера» и «Монако». Лига Европы – это не какая-то лишняя или ненужная нагрузка, мешающая выступлению в чемпионате. Нам важно играть на таком высоком уровне, приобретать опыт.

Матч

Тоттенхэм - ЦСКА - 3:1 (2:1)

Голы

Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн (Онома, 82), Сон Хын Мин (Нкуду, 60)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре (Страндберг, 80)

Предупреждения:

нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция

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