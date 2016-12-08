Маурисио Почеттино: Показали, что «Тоттенхэм» - великий клуб

Леонид Слуцкий: ЦСКА мог бы быть конкурентоспособным в матче с «Тоттенхэмом» только в оптимальном составе

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от «Тоттенхэма» в гостевом матче Лиги чемпионов посетовал на кадровые проблемы.