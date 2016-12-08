Владимир Пономарев: Позор, просто позор

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о поражении армейцев от «Тоттенхэма» в выездном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Комментарии излишни. ЦСКА устроил праздник для англичан. Я вообще такой команды в жизни не видел. Безвольные, никакого движения, оборона вообще всех распустила, никто никого не держит. Никакой дисциплины, ничего, абсолютно ничего не было. Даже команды. Вместо неё по полю бегали какие-то мальчики для битья! Любому молодому игроку на нашей команде можно было бы сделать карьеру. Просто безобразие. Даже противно.

Пускай Слуцкий уходит, но у игроков же должно быть самолюбие! Что же они делали на поле? Как можно так безвольно играть в футбол? Я, конечно, знал, что они проиграют, но что будет такой сильный провал. Позор, просто позор. Честно, я ждал, когда матч закончится», - приводит «Чемпионат» слова Пономарева.

Встреча группы Е, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Гости вышли вперед на 33-й минуте после точного удара Алана Дзагоева. Спустя пять минут Деле Алли равенство восстановил, а Гарри Кейн вывел «шпор» вперед в компенсированное к первому тайму время. На 78-й минуте вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметился автоголом.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал семь очков, финишировав третьим в квартете. Английский клуб продолжит выступление в Лиге Европы. У ЦСКА осталось три очка. Московский клуб, во главе которого последний матч провел Леонид Слуцкий, завершил еврокубковую кампанию.