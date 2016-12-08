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Московское «Динамо» на старте ЛЧ обыграло «Нолико»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты московского «Динамо» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли бельгийский «Нолико».

Встреча группы А, прошедшая в среду в Москве, завершилась победой хозяев паркета в четырех партиях со счетом 3:1 (25:22, 23:25, 25:22, 25:20). Матч продолжался более двух часов.

В следующем матче турнира динамовцы сыграют 21 декабря на выезде с турецким «Истанбулом».

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