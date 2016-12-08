Московское «Динамо» на старте ЛЧ обыграло «Нолико»
Волейболисты московского «Динамо» в домашнем
матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли бельгийский «Нолико».
Встреча группы А, прошедшая в среду в Москве,
завершилась победой хозяев паркета в четырех партиях со счетом 3:1 (25:22,
23:25, 25:22, 25:20). Матч продолжался более двух часов.
В следующем матче турнира динамовцы сыграют 21
декабря на выезде с турецким «Истанбулом».
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