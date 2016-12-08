Казанский «Зенит» разгромил турецкий «Аркас» на старте ЛЧ
Волейболисты казанского «Зенита» уверенно обыграли
турецкий «Аркас» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы С, прошедшая в среду в Турции,
завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:14, 25:11, 25:17) в пользу гостей,
в составе которых 19 очков набрал Максим Михайлов. Встреча продолжалась менее
полутора часов.
В следующем матче «Зенит» 21 декабря примет
французский «Пари Воллей».
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