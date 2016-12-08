Людмила Постнова: Мы сами проиграли румынкам

Капитан женской сборной России по гандболу Людмила Постнова считает, что ее команда сама позволила вратарю сборной Румынии Денисе Деду почувствовать игру и часто отбивать удары в матче чемпионата Европы (17:22).

«Мы сами проиграли игру. Мы не забили много в нападении. Дали вратарю соперника «расстояться», она почувствовала игру, хорошо отбивала и в дальнейшем. Очень много мы не забили с краев. С такой статистикой сложно играть и побеждать. В первом тайме мы смогли догнать соперниц, а во втором тайме у нас уже не получилось собраться», - приводит «Р-Спорт» слова Постновой.

В среду сборная России проиграла команде Румынии со счетом 17:22 в матче предварительного раунда чемпионата Европы, который проходит в Швеции. Вратарь румынок Деду отбила 56% ударов.

В заключительном матче предварительного раунда россиянки 9 декабря встретятся с командой Голландии.