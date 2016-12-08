Людмила Постнова: Мы сами проиграли румынкам
Капитан женской сборной России по гандболу
Людмила Постнова считает, что ее команда сама позволила вратарю сборной Румынии
Денисе Деду почувствовать игру и часто отбивать удары в матче чемпионата Европы
(17:22).
«Мы сами проиграли игру. Мы не забили
много в нападении. Дали вратарю соперника «расстояться», она
почувствовала игру, хорошо отбивала и в дальнейшем. Очень много мы не забили с
краев. С такой статистикой сложно играть и побеждать. В первом тайме мы смогли
догнать соперниц, а во втором тайме у нас уже не получилось собраться», -
приводит «Р-Спорт» слова Постновой.
В среду сборная России проиграла команде
Румынии со счетом 17:22 в матче предварительного раунда чемпионата Европы,
который проходит в Швеции. Вратарь румынок Деду отбила 56% ударов.
В заключительном матче предварительного раунда
россиянки 9 декабря встретятся с командой Голландии.