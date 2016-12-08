Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Заря- : -Манчестер Юнайтед
Баскетбол  Милан- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА- : -Витязь
Футбол  Алкмар- : -Зенит
Футбол  Ницца- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Людмила Постнова: Мы сами проиграли румынкам

Источник:  Р-СпортКомментарии

Капитан женской сборной России по гандболу Людмила Постнова считает, что ее команда сама позволила вратарю сборной Румынии Денисе Деду почувствовать игру и часто отбивать удары в матче чемпионата Европы (17:22).

«Мы сами проиграли игру. Мы не забили много в нападении. Дали вратарю соперника «расстояться», она почувствовала игру, хорошо отбивала и в дальнейшем. Очень много мы не забили с краев. С такой статистикой сложно играть и побеждать. В первом тайме мы смогли догнать соперниц, а во втором тайме у нас уже не получилось собраться», - приводит «Р-Спорт» слова Постновой.

В среду сборная России проиграла команде Румынии со счетом 17:22 в матче предварительного раунда чемпионата Европы, который проходит в Швеции. Вратарь румынок Деду отбила 56% ударов.

В заключительном матче предварительного раунда россиянки 9 декабря встретятся с командой Голландии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анна Вяхирева: Положительных моментов в нашей игре сегодня нетГандболистка сборной России Анна Вяхирева прокомментировала поражение от команды Румынии (17:22) в матче группового этапа чемпионата Европы.Евгений Трефилов: У нас тяжелое похмелье после победы на Олимпийских играхГлавный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал поражение своих подопечных от команды Румынии в групповом этапе чемпионата Европы.Россия уступила Румынии на женском чемпионате Европы по гандболуМатч чемпионата Европы по гандболу среди женщин между сборными России и Румынии завершился победой румынских гандболисток. Итоговый счет матча – 22:17 в пользу сборной Румынии.Андрей Лавров: Наши гандболистки высоко подняли планку в Рио и теперь должны ей соответствоватьВице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Андрей Лавров считает, что женская сборная России высоко подняла плану, победив на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, и должна соответствовать этому уровню на чемпионате Европы.Евгений Трефилов: У нас отвратительная игра в защитеГлавный тренер женской сборной России Евгений Трефилов считает, что его команда отвратительно играла в обороне в матче чемпионата Европы против команды Хорватии.Евгений Трефилов: Сень нечего «базарить» с судьямиГлавный тренер сборной России Евгений Трефилов считает, что гандболистке национальной команды Анне Сень не стоило разговаривать с судьями во время матча чемпионата Европы против сборной Хорватии.Анна Сень: Извиняюсь перед командой за свою глупую ошибкуГандболистка сборной России Анна Сень принесла извинения своей команде за неспортивное поведение в матче чемпионата Европы против хорваток, из-за которого она получила дополнительно две минуты штрафа.Российские гандболистки обыграли хорваток на старте ЧЕ-2016Гандболистки сборной России обыграли команду Хорватии в стартовом матче чемпионате Европы.Евгений Трефилов: На сборную России на чемпионате Европы будет особый настрой у всех командГлавный тренер сборной России Евгений Трефилов поделился ожиданиями в преддверии чемпионата Европы.Евгений Трефилов: Наш состав на ЧЕ-2016 - это сплав опыта и зрелостиГлавный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал состав национальной команды на чемпионат Европы, который пройдет в Швеции.Назван состав женской сборной России по гандболу на ЧЕ-2016Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Евгением Трефиловым определил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет с 4 по 18 декабря в Швеции, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.Постнова будет капитаном сборной России по гандболу на чемпионате ЕвропыТрехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине Людмила Постнова выбрана капитаном сборной России по гандболу на чемпионат Европы. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.До 4 декабря российские гандболистки будут тренироваться в НовогорскеТренерский штаб женской сборной России во главе с Евгением Трефиловым вызвал 19 гандболисток на сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).Трефилов объявил состав женской сборной России на сбор перед чемпионатом ЕвропыСегодня женская сборная России по гандболу начинает финальный этап подготовки перед чемпионатом Европы, который пройдет в Швеции с 4 по 18 декабря.Россия проиграла Норвегии в «Золотой лиге» и заняла третье местоЖенская сборная России по гандболу проиграла Норвегии (26:28) в заключительном матче «Золотой лиги» в Норвегии.Российские гандболистки крупно проиграли Дании в «Золотой лиге»Женская сборная России уступила команде Дании на турнире «Золотая лига», который проходит в Норвегии. Наши девушки проиграли скандинавкам 8 мячей – 22:30 (12:16).Российские гандболистки с победы стартовали в «Золотой лиге»Российские гандболистки с победы стартовали в «Золотой лиге»Женская сборная России по гандболу одержала первую победу на турнире «Золотая лига», который проходит в Норвегии. Со счетом 30:23 наши девушки обыграли француженок.Трефилов включил лучшую гандболистку ОИ-2016 Вяхиреву в сборную России на «Золотую лигу»Тренерский штаб сборной России во главе с Евгением Трефиловым определился с составом, который отправится на второй этап «Золотой лиги».Евгений Трефилов: Экспертный совет поддержал идею создания второй женской сборной РоссииГлавный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сообщил, что экспертный совет министерства спорта РФ поддержал идею создания второй национальной команды.Назван состав женской сборной России по гандболу на сбор в НовогорскеГлавный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов определился со списком игроков, которые получат вызов на первый сбор в рамках подготовки ко второму этапу «Золотой лиги», сообщает официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).

Россия
Россиякалендарьстатистика
Людмила Постнова
Людмила Постновавсе новости

Cпецпредложение