Сергей Шишкарев: Глаза наших гандболисток не горели

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев считает, что женская сборная России по гандболу не смогла должным образом настроиться на матч чемпионата Европы против команды Румынии (17:22).

«Я не увидел правильного настроя. У девчонок не горели глаза в матче с Румынией. Потери мяча на ровном месте, технический брак - сложно объяснить это в сегодняшнем матче. Обе команды играли плохо, но наша намного хуже. Сегодня молодые игроки сборной России не справились с волнением. Игроки более опытные, наши олимпийские чемпионки, увы, не повели за собой команду. Хотя на каком-то отрезке матча была видна лидерская позиция капитана Людмилы Постновой», - приводит «Р-Спорт» слова Шишкарева.

В среду сборная России проиграла команде Румынии со счетом 17:22 в матче предварительного раунда чемпионата Европы, который проходит в Швеции.