Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Заря- : -Манчестер Юнайтед
Баскетбол  Милан- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА- : -Витязь
Футбол  Алкмар- : -Зенит
Футбол  Ницца- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Вашингтон» дожал «Бостон», Овечкин отдал один голевой пас, а Кузнецов - два

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Бостон».

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Джастин Уильямс, а по шайбе забросили Даниэль Винник и Никлас Бекстрем. У гостей отличились Доминик Мур, Давид Пастрняк и Колин Миллер.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 21 минуты, нанес один бросок, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл более 17 минут, нанес три броска, отдал голевой пас, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 18 минут, отдал два голевых паса, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 10 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Баффало», а «Бостон» 9 декабря 04:00 (мск) примет «Колорадо».

Матч

Вашингтон - Бостон - 4:3 О.Т. (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Голы:

Уильямс (Овечкин, Кузнецов), 0:23 (1:0). Уильямс (Кузнецов), 7:57 (2:0). Уинник (Бигл), 25:51 (3:0). Мур (Блид), 36:35 (3:1). Пастрняк 39:00 (3:2). Миллер К. (Маршанд, Чарник), 48:19 (3:3 - бол.). Бэкстрём (Юханссон, Шмидт), 61:36 (4:3).

Место и дата

08 декабря 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Разборки Овечкина и тренера. Что они сказали друг другу?» Пять гвоздей (видео)«Разборки Овечкина и тренера. Что они сказали друг другу?» Пять гвоздей (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Барри Троц: Я могу урезать Овечкину игровое времяГлавный тренер «Вашингтона» Барри Троц после утренней тренировки выступил с заявлением для прессы.Тренер «Вашингтона»: Овечкин – лидер команды, он не должен так часто удалятьсяГлавный тренер «Вашингтона» Барри Троц недоволен частыми удалениями капитана команды Александра Овечкина.«Бостон» без Худобина одолел «Флориду»Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Флориду».«Вашингтон» дожал «Баффало», Кузнецов и Орлов отдали по голевому пасуХоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Баффало».«Проворов делает дубль, а защитник мог потерять глаз». Пять гвоздей НХЛ (видео)«Проворов делает дубль, а защитник мог потерять глаз». Пять гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Гол Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Вашингтон»Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Вашингтон».«Бостон» без Худобина обыграл «Баффало»Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Бостону».Овечкин вошел в пятерку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии ForbesРоссийский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги по версии журнала Forbes, сообщает официальный сайт издания.Александр Овечкин: Люблю играть в футбол на позиции вратаря, но Акинфееву я не конкурентКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, на каком уровне и на какой позиции он играет в футбол.Александр Овечкин: Не мог упустить шанс познакомиться с Месси, я фанат «Барселоны»Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, что он познакомился с форвардом «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.«Овечкин и Малкин приедут, Кросби – нет». Олимпиада без НХЛ. Как это будет«Овечкин и Малкин приедут, Кросби – нет». Олимпиада без НХЛ. Как это будетОбозреватель «Советского спорта» представляет, какой может быть Олимпиада-2018 в Корее без участия игроков НХЛ.«Овечкин – идеальный посол. Он и Красава, и Забивака!» Пять гвоздей НХЛ (видео)«Овечкин – идеальный посол. Он и Красава, и Забивака!» Пять гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Александр Овечкин стал послом чемпионата мира по футболу-2018Российский нападающий «Вашингтона», трехкратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Александр Овечкин стал послом чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России.«Вашингтон» проиграл «Торонто», Овечкин и Сошников отдали по голевому пасуХоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Вашингтон».«Овечкин попал в маску вратарю «Баффало» - это решило все». Пять гвоздей (видео)«Овечкин попал в маску вратарю «Баффало» - это решило все». Пять гвоздей (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Бостон» проиграл «Калгари», Худобин отразил 27 бросковХоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Калгари».Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» одолеть «Баффало»Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Баффало».Александр Овечкин: Моя девочка впервые увидела, как я это делаю! (видео)Александр Овечкин: Моя девочка впервые увидела, как я это делаю! (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Овечкин признан первой звездой дня в НХЛРоссийский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецоввсе новости
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орловвсе новости
Антон Худобин
Антон Худобинвсе новости

Cпецпредложение