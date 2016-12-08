«Вашингтон» дожал «Бостон», Овечкин отдал один голевой пас, а Кузнецов - два
Хоккеисты
«Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной
лиги переиграли «Бостон».
Встреча, прошедшая
в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу
хозяев. В их составе дублем отметился Джастин Уильямс, а по шайбе забросили
Даниэль Винник и Никлас Бекстрем. У гостей отличились Доминик Мур, Давид
Пастрняк и Колин Миллер.
Российский
защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 21 минуты, нанес один
бросок, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
Российский
нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл более 17 минут, нанес три
броска, отдал голевой пас, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
Российский форвард
«Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 18 минут, отдал два голевых паса, окончив
матч с нулевым показателем полезности.
Российский вратарь
«Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 10 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Баффало», а «Бостон» 9 декабря 04:00 (мск) примет «Колорадо».
Матч
Вашингтон - Бостон - 4:3 О.Т. (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
Голы:
Уильямс (Овечкин, Кузнецов), 0:23 (1:0). Уильямс (Кузнецов), 7:57 (2:0). Уинник (Бигл), 25:51 (3:0). Мур (Блид), 36:35 (3:1). Пастрняк 39:00 (3:2). Миллер К. (Маршанд, Чарник), 48:19 (3:3 - бол.). Бэкстрём (Юханссон, Шмидт), 61:36 (4:3).
Место и дата
08 декабря 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция