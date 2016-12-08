«Вашингтон» дожал «Бостон», Овечкин отдал один голевой пас, а Кузнецов - два

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Бостон».

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Джастин Уильямс, а по шайбе забросили Даниэль Винник и Никлас Бекстрем. У гостей отличились Доминик Мур, Давид Пастрняк и Колин Миллер.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 21 минуты, нанес один бросок, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл более 17 минут, нанес три броска, отдал голевой пас, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 18 минут, отдал два голевых паса, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 10 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Баффало», а «Бостон» 9 декабря 04:00 (мск) примет «Колорадо».