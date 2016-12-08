«Лейкерс» крупно проиграли «Хьюстону», Мозгов набрал 11 очков

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Хьюстону».

Встреча, прошедшая в Хьюстоне на паркете «Тойота-центра», завершилась со счетом 134:95 в пользу «ракет». Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке, сыграл 14 минут, набрал 11 очков и сделал пять подборов.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 10 декабря в 06:30 (мск) примет «Финикс», а «Хьюстон» 10 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Оклахомой».