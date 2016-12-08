«Лейкерс» крупно проиграли «Хьюстону», Мозгов набрал 11 очков
Баскетболисты
«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной
баскетбольной ассоциации проиграли «Хьюстону».
Встреча, прошедшая
в Хьюстоне на паркете «Тойота-центра», завершилась со счетом 134:95 в пользу «ракет».
Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке,
сыграл 14 минут, набрал 11 очков и сделал пять подборов.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 10 декабря в 06:30 (мск) примет «Финикс», а «Хьюстон» 10 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Оклахомой».
Матч
Место и дата
08 декабря 04:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция
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