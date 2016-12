Слуцкий разозлился на пристыдившего его спонсора ЦСКА

«Советскому спорту» стали известны подробности конфликта бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого с болельщиком после заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:3).

По имеющейся информации, гнев Слуцкого был адресован известному армейскому болельщику Мише М., чья компания является одним из спонсоров ЦСКА, помогает футболистам, а также внесла определенный вклад в строительство нового стадиона «Арена ЦСКА».

Причиной конфликта стала реплика Миши, адресованная Слуцкому: «За такую игру должно быть стыдно». Реакция тренера поразила многих, хотя его можно понять – нервы, поражение, отставка.

Источники утверждают, что отношения М. со Слуцким не сложились давно. М. якобы поспорил несколько лет назад, что если ЦСКА станет чемпионом, он купит главному тренеру бегемота. Слуцкий об этом узнал, и после завоевания титула через третьих лиц попытался выяснить, где обещанный бегемот. М., в свою очередь решил, что живому гиппопотаму придется в России плохо, и пообещал потратить несколько десятков тысяч долларов на содержание ДЮСШ ЦСКА. Однако в одном из интервью Слуцкий «подколол» спорщика, не называя его имени, из-за невыполнения условий пари.

После этого отношения между болельщиком и главным тренером ЦСКА совсем ухудшились, что в итоге и вылилось в лондонский конфликт.

CSKA manager Leonid Slutsky trying to fight a fan after tonight's game 👀#CSKA #Spurs #UCL at #Wembley @PFCCSKA_en @AddictedtoSpurs pic.twitter.com/wKwe6VRIVT