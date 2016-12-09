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Гендиректор «Спартака» не комментирует возможный приход в клуб спортивного директора «Сассуоло»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Гендиректор «Спартака» Сергей Родионов не стал комментировать возможный приход в клуб спортивного директора «Сассуоло» Джованни Росси.

- Масисмо Каррера предложил руководству клуба рассмотреть возможность приглашения на должность спортивного директора Джованни России – об этом пишут СМИ. Правда ли это? – вопрос Сергею Родионову.

- Вот их и спросите, - был краток гендиректор красно-белых.

Стоит отметить, что с 50-летним Росси Каррера хорошо знаком по работе в «Ювентусе». Пост спортивного директора «Спартака» вакантен после ухода Дмитрия Попова. Впоследствии его обязанности, по сути, исполнял Сергей Родионов.

Что касается «Сассуоло», в чемпионате Италии клуб идет на 15-м месте. Также итальянский клуб в этом сезоне впервые в своей истории сыграл в еврокубках, выйдя в групповую стадию Лиги Европы.

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