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«Барыс» на выезде обыграл «Югру»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и «Барысом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Барыса».

В составе победителей отличились Найджел Доус, который сделал дубль, Нурсултан Бельгибаев и Александр Липин. У «Югры» забивали Евгений Лапенков и Павел Варфоломеев.

«Барыс» набрал 53 очка и занимает восьмое место в Восточной конференции. У «Югры» 42 очка и 14-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Югра - Барыс - 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Голы:

Доус (Сен-Пьер, Даллмэн), 3:58 (0:1 - бол.). Лапенков (Хлыстов), 23:46 (1:1). Бельгибаев (Пушкарёв, Тривино), 43:22 (1:2). Варфоломеев (Горбунов, Погоришный), 44:48 (2:2). Липин 48:11 (2:3). Доус 59:37 (2:4).

Место и дата

09 декабря 17:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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