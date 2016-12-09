«Барыс» на выезде обыграл «Югру»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и «Барысом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Барыса».
В составе победителей отличились Найджел Доус, который сделал
дубль, Нурсултан Бельгибаев и Александр Липин. У «Югры» забивали Евгений
Лапенков и Павел Варфоломеев.
«Барыс» набрал 53 очка и занимает восьмое место в Восточной
конференции. У «Югры» 42 очка и 14-е место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Югра - Барыс - 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Голы:
Доус (Сен-Пьер, Даллмэн), 3:58 (0:1 - бол.). Лапенков (Хлыстов), 23:46 (1:1). Бельгибаев (Пушкарёв, Тривино), 43:22 (1:2). Варфоломеев (Горбунов, Погоришный), 44:48 (2:2). Липин 48:11 (2:3). Доус 59:37 (2:4).
Место и дата
09 декабря 17:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически