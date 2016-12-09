«Крылья Советов» лидируют после первого дня Кубка легенд

«Крылья Советов» и ЦСКА одержали победы в стартовый день турнира среди ветеранов Кубок легенд, проводимого на лучшем в Москве катке под открытым небом в Парке легенд.



«Крылья Советов» оказались сильнее «Динамо» - 5:3, а ЦСКА по буллитам одолел «Спартак» 3:2. Команды вышли на лед в ретро-форме.

- Хотели порадовать зрителей красивой игрой, но не все получилось в завершении атак, - признался после финальной сирены форвард армейцев, а ныне главный менеджер клуба Сергей Федоров. – «Спартак» очень внимательно защищался. Главное, что все получили удовольствие . Наша задача – занять первое место и показать красочный хоккей, чтобы собрать на трибунах больше зрителей. Рад за людей, с которыми играл на протяжении долгих лет, и за себя тоже. Ведь мы еще двигаемся и можем играть в эту замечательную игру. Благодарю организаторов за то, что собирали нас вместе, мы ведь люди занятые.

В субботу встретятся «Спартак» - «Динамо» и «Крылья Советов» - ЦСКА. А в воскресенье – бывшие профсоюзные команды и «силовики».