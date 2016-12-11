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Казанское «Динамо» разгромило «Протон» и упрочило лидерство в ЧР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки казанского «Динамо» в гостевом матче девятого тура чемпионата России обыграли «Протон» из Саратова.

Встреча, прошедшая в субботу на площадке «Протона», завершилась победой казанской команды в трех партиях – 3:0 (25:22, 25:15, 25:12). Матч продолжался менее полутора часов.

Таким образом, «Динамо» набрало 24 очка и увеличило до четырех очков преимущество над ближайшим преследователем – «Динамо» из Москвы. У «Протона» осталось 10 очков. Клуб из Саратова идет седьмым.

В следующих матчах чемпионата казанский клуб 18 декабря в гостях сыграет с «Енисеем», а «Протон» в этот день примет подмосковное «Заречье».

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