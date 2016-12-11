Казанское «Динамо» разгромило «Протон» и упрочило лидерство в ЧР
Волейболистки
казанского «Динамо» в гостевом матче девятого тура чемпионата России обыграли «Протон»
из Саратова.
Встреча,
прошедшая в субботу на площадке «Протона», завершилась победой казанской
команды в трех партиях – 3:0 (25:22, 25:15, 25:12). Матч продолжался менее
полутора часов.
Таким образом, «Динамо»
набрало 24 очка и увеличило до четырех очков преимущество над ближайшим
преследователем – «Динамо» из Москвы. У «Протона» осталось 10 очков. Клуб из
Саратова идет седьмым.
В следующих
матчах чемпионата казанский клуб 18 декабря в гостях сыграет с «Енисеем», а «Протон»
в этот день примет подмосковное «Заречье».
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