Московское «Динамо» в гостях проиграло «Метару»
Волейболистки челябинского «Метара» в домашнем
матче девятого тура чемпионата России сенсационно переиграли московское «Динамо».
Встреча, прошедшая в субботу в Челябинске,
завершилась в четырех партиях со счетом 3:1 (28:26, 26:24, 19:25, 25:22) в
пользу хозяек площадки. Матч продолжался почти два часа.
У московского «Динамо» осталось 20 очков. Оно
занимает второе место в таблице. У «Метара» стало шесть очков. Он покинул
последнее место.
В следующем матче чемпионата России «Метар» 18
декабря сыграет дома с «Уралочкой-НТМК», а московское «Динамо» в тот же день
примет «Сахалин» (Южно-Сахалинск).
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