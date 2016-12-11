Московское «Динамо» в гостях проиграло «Метару»

Волейболистки челябинского «Метара» в домашнем матче девятого тура чемпионата России сенсационно переиграли московское «Динамо».

Встреча, прошедшая в субботу в Челябинске, завершилась в четырех партиях со счетом 3:1 (28:26, 26:24, 19:25, 25:22) в пользу хозяек площадки. Матч продолжался почти два часа.

У московского «Динамо» осталось 20 очков. Оно занимает второе место в таблице. У «Метара» стало шесть очков. Он покинул последнее место.

В следующем матче чемпионата России «Метар» 18 декабря сыграет дома с «Уралочкой-НТМК», а московское «Динамо» в тот же день примет «Сахалин» (Южно-Сахалинск).