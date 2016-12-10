Игорь Захаркин: Игра с «Амуром» носила экстремально-тактический характер

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу своих подопечных над «Амуром» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра носила экстремально-тактический характер. Ребята из «Амура» бились, сражались за каждый метр. У нас, это следствие того, что произошло несколько дней назад, многие ребята ещё только выходят из госпиталя. Они пока ещё не в тех кондициях, в которых должны быть. Другими словами, не хватает сил, чтобы пробивать такую организованную оборону до конца и использовать те моменты, которые мы создаём. Поэтому игра приобрела такой затяжной характер, нам потребовалось очень много сил, чтобы выровнять результат. В конечном итоге в овертайме в большинстве мы сумели выиграть дополнительное очко. На самом деле по желанию и характеру, эта игра нисколько не отличалась от предыдущей игры против китайской команды. Там мы проиграли по буллитам, но парни так же сражались и выдавали тот максимум, на который они способны на сегодняшний день. Я благодарен парням, которые потерпели, поборолись, перебороли себя и вырвали дополнительное очко», - сказал Захаркин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в составе победителей голами отметились Энвер Лисин, Линус Умарк, Денис Куляш и Игорь Григоренко, отличившийся в овертайме, а у гостей шайбу забросили Виталий Попов, Владислав Ушенин и Вячеслав Литовченко.