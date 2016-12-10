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Японец Ханю стал победителем финала Гран-при в Марселе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Японец Ханю стал победителем финала Гран-при в Марселе
Источник: Reuters

В Марселе (Франция) прошел финал Гран-при по фигурному катанию. В одиночном катании у мужчин победил представитель Японии Юдзуру Ханю.

Победитель по итогам короткой и произвольной программ набрал 293,90 балла. Вторым стал американец Нэтан Чен, третьим – еще один японец Шома Уно. Российские фигуристы в финале представлены не были.

Марсель (Франция)
Гран-приФинал
Одиночное катание
Мужчины
Итоговый результат

1. Юдзуру Ханю (Япония) 293,90
2. Нэтан Чен (США) 282,85
3. Шома Уно (Япония) 282,51
4. Хавьер Фернандес (Испания) 268,77
5. Патрик Чан (Канада) 266,5
6. Адам Риппон (США) 233,10

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