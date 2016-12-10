Японец Ханю стал победителем финала Гран-при в Марселе

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Ханю выиграл короткую программу на NHK Trophy, Коляда – четвертый Олимпийский чемпион Юдзуру Ханю занимает первое место после короткой программы на шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy в Саппоро.

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Фернандес выиграл короткую программу на Гран-при в Париже, Дмитриев – 11-й На Гран-при по фигурному катанию в Париже (Франция) завершилась короткая программа в одиночном катании у мужчин. Лучший результат показал испанец Хавьер Фернандес.

Испанец Фернандес победил на Гран-при по фигурному катанию в Москве, Коляда – четвертый На этапе Гран-при по фигурному катанию завершилась произвольная программа в одиночном катании у мужчин. Итоговую победу одержал испанец Хавьер Фернандес.

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Японец Уно лидирует после короткой программы на Гран-при США, Воронов – 5-й, Ковтун – 10-й На Гран-при США по фигурному катанию в Чикаго завершилась короткая программа у мужчин-одиночников. Лидирует представитель Японии Шома Уно.

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