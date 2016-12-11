«Лацио» в гостях обыграл «Сампдорию»
Футболисты «Сампдории» в домашнем матче 16-го тура
чемпионата Италии проиграли римскому «Лацио».
Встреча, прошедшая в субботу в Генуе на стадионе «Луиджи
Феррарис», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе отличились
Сергей Милинкович-Савич и Марко Пароло. У гостей отличился Патрик Шик.
Таким образом, «Лацио» набрал 31 очко и закрепился на
четвертом месте в турнирной таблице серии А. У «Сампдории» осталось 22 очка.
Она идет девятой.
В матчах следующего тура «Сампдория» 18 декабря в гостях сыграет с «Кьево», а «Лацио» в этот день примет «Фиорентину».
Матч
Голы
Милинкович-Савич 40 (0:1). Пароло 44 (0:2). Шик 89 (1:2).
Состав
Сампдория: Пуджони, Скриньяр, Реджини, Сильвестре, Перейра, Фернандеш (Прат, 46), Баррето (Шик, 56), Линетти (Джуричич, 76), Торрейра, Муриэль, Квальярелла
Лацио: Маркетти (Стракоша, 46), Раду, де Врей, Баста, Фортуна, Пароло, Билья (Кейта, 65), Милинкович-Савич, Лулич, Андерсон (Лукаку, 87), Иммобиле
Предупреждения:
Реджини, 53; Шик, 90 - Раду, 48; Билья, 58; Фортуна, 72; Пароло, 90
Судья:
Кармин Руссо (Италия)
Место и дата
10 декабря 22:45, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция