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«Лацио» в гостях обыграл «Сампдорию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Сампдории» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии проиграли римскому «Лацио».

Встреча, прошедшая в субботу в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе отличились Сергей Милинкович-Савич и Марко Пароло. У гостей отличился Патрик Шик.

Таким образом, «Лацио» набрал 31 очко и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице серии А. У «Сампдории» осталось 22 очка. Она идет девятой.

В матчах следующего тура «Сампдория» 18 декабря в гостях сыграет с «Кьево», а «Лацио» в этот день примет «Фиорентину».

Матч

Сампдория - Лацио - 1:2 (0:2)

Голы

Милинкович-Савич 40 (0:1). Пароло 44 (0:2). Шик 89 (1:2).

Состав

Сампдория: Пуджони, Скриньяр, Реджини, Сильвестре, Перейра, Фернандеш (Прат, 46), Баррето (Шик, 56), Линетти (Джуричич, 76), Торрейра, Муриэль, Квальярелла

Лацио: Маркетти (Стракоша, 46), Раду, де Врей, Баста, Фортуна, Пароло, Билья (Кейта, 65), Милинкович-Савич, Лулич, Андерсон (Лукаку, 87), Иммобиле

Предупреждения:

Реджини, 53; Шик, 90 - Раду, 48; Билья, 58; Фортуна, 72; Пароло, 90

Судья:

Кармин Руссо (Италия)

Место и дата

10 декабря 22:45, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

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