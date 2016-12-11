«Лацио» в гостях обыграл «Сампдорию»

Футболисты «Сампдории» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии проиграли римскому «Лацио».

Встреча, прошедшая в субботу в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе отличились Сергей Милинкович-Савич и Марко Пароло. У гостей отличился Патрик Шик.

Таким образом, «Лацио» набрал 31 очко и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице серии А. У «Сампдории» осталось 22 очка. Она идет девятой.

В матчах следующего тура «Сампдория» 18 декабря в гостях сыграет с «Кьево», а «Лацио» в этот день примет «Фиорентину».