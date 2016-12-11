«Монреаль» забросил 10 шайб в ворота «Колорадо»

Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сокрушили «Колорадо».

Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра», завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Арттури Лехконен, Пол, Байрон, Александр Радулов и Джефф Питри, Брайан Флинф оформил дубль, а Макс Пачьоретти – хет-трик.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 17 минут, нанес два броска, один из которых достиг цели, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс четыре».

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отыграл 19 минут, нанес два броска, один раз заблокировал бросок соперника, отдал две результативные передачи, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду более 18 минут, нанес один бросок, трижды заблокировал броски соперника, схлопотал шесть минут штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отыграл 33 минуты, парировав 10 из 16 бросков.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл 19 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «минус три».

Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко провел на льду более 18 минут, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 13 декабря в 04:30 (мск) примет «Бостон», а «Колорадо» 12 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Торонто».