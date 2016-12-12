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Олег Кононов: Мамаев после вечеринки в Монте-Карло так и не пришел в себя

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов высказался об игре полузащитника «быков» Павла Мамаева, а также рассказал, как отреагировал на скандальную историю, связанную с вечеринкой в Монте-Карло.

«Когда это все произошло, я сразу подумал о месте Мамаева в «Краснодаре». У меня был негатив к его действиям. Ведь через день он должен был быть у нас на сборах в Австрии. Но позже он приехал, мы поговорили, обсудили эту историю. Безусловно, такие поступки не красят профессионального спортсмена. Это мягко сказано.

Но вы вот сейчас видите сами, что он после той истории так и не смог прийти в себя. Потом была травма, после которой сложно было восстановиться. Я вот смотрел на всю эту ситуацию и думал, как такое возможно», – сказал экс-наставник «быков».

В нынешнем сезоне 28-летний Мамаев провел во всех турнирах 6 матчей и отдал 2 голевые передачи.


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