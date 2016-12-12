«Шахтер» в Киеве обыграл «Динамо» со счетом 4:3 и упрочил лидерство в чемпионате Украины

Матч 18-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Шахтера».

Уже в дебюте матча соперники обменялись голами. Сначала Жуниор Мораеш после разрезающего паса от Гонсалеса отправил в стеку, голкипер «горняков» Андрей Пятов пропустил мяч между ног. Но уже через две минуты Хачериди подправил навес в собственные ворота. Рыбалка ударом со штрафного вновь вывел «Динамо» вперед.

Во втором тайме сначала Фред (с близкого расстояния замкнувший прострел Срны), а затем Факундо Феррейра (без помех точно ударивший головой) поразили ворота динамовцев. Затем после потасовки на поле был удален Жуниор Мораеш. После этого команды упустили еще несколько возможностей изменить счет. В концовке после прострела Дентиньо Хачериди вновь отправил мяч в свои ворота, а затем Артем Беседин забил ударом головой после подачи с углового.

«Шахтер» набрал 50 очков и упрочил свое лидерство в чемпионате Украины. У «Динамо» 37 очков и второе место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Украины. Премьер-лига



18-й тур