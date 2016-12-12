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«Шахтер» в Киеве обыграл «Динамо» со счетом 4:3 и упрочил лидерство в чемпионате Украины

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 18-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Шахтера».

Уже в дебюте матча соперники обменялись голами. Сначала Жуниор Мораеш после разрезающего паса от Гонсалеса отправил в стеку, голкипер «горняков» Андрей Пятов пропустил мяч между ног. Но уже через две минуты Хачериди подправил навес в собственные ворота. Рыбалка ударом со штрафного вновь вывел «Динамо» вперед. 

Во втором тайме сначала Фред (с близкого расстояния замкнувший прострел Срны), а затем Факундо Феррейра  (без помех точно ударивший головой) поразили ворота динамовцев. Затем после потасовки на поле был удален Жуниор Мораеш. После этого команды упустили еще несколько возможностей изменить счет. В концовке после прострела Дентиньо Хачериди вновь отправил мяч в свои ворота, а затем Артем Беседин забил ударом головой после подачи с углового.

«Шахтер» набрал 50 очков и упрочил свое лидерство в чемпионате Украины. У «Динамо» 37 очков и второе место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

18-й тур

Матч

Динамо К - Шахтер - 3:4 (2:1)

Голы

Мораеш 1 (1:0). Хачериди 3 (1:1 - автогол). Рыбалка 30 (2:1). Фред 50 (2:2). Феррейра 58 (2:3). Хачериди 88 (2:4 - автогол). Беседин 90 (3:4).

Состав

Динамо К: Рудько, Бурда, Вида, Хачериди, Макаренко, Рыбалка, Сидорчук (Беседин, 71), Буяльский (Гармаш, 58), Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 81), Мораеш

Шахтер: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко (Малышев, 90), Коваленко (Тайсон, 72), Марлос (Дентиньо, 80), Бернард, Феррейра

Предупреждения:

Бурда, 53; Рыбалка, 56; Гонсалес, 64 - Степаненко, 28; Срна, 65; Фред, 86; Дентиньо, 90

Удаления:

Мораеш, 61; Рыбалка, 90 - нет

Судья:

Анатолий Жабченко (Украина)

Место и дата

12 декабря 20:00, НСК Олимпийский, Текстовая трансляция

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