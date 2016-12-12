Сердар Азмун – лучший молодой игрок Азии
Нападающий «Ростова» и сборной Ирана Сердар Азмун признан лучшим молодым игроком Азии по итогам 2016 года.
Об этом сообщают иранские СМИ. В ближайшее время футболист получит почетную награду.
Азмун провел в нынешнем сезоне 24 матча за «Ростов» во всех турнирах и забил 6 мячей.
Asian Young Player of the Year 2016: Sardar Azmounhttps://t.co/TaitDVQf3P#TalentRadar #The7 pic.twitter.com/B0PU89AQrg— OutsideoftheBoot.com (@OOTB_football) 12 декабря 2016 г.
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