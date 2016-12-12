Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Венгрия- : -Норвегия
Футбол  Эвертон- : -Арсенал
Футбол  Борнмут- : -Лестер Сити
Гандбол  Дания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сердар Азмун – лучший молодой игрок Азии

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Ростова» и сборной Ирана Сердар Азмун признан лучшим молодым игроком Азии по итогам 2016 года. 

Об этом сообщают иранские СМИ. В ближайшее время футболист получит почетную награду. 

Азмун провел в нынешнем сезоне 24 матча за «Ростов» во всех турнирах и забил 6 мячей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сердар Азмун: Лига чемпионов отнимает много силНападающий «Ростова» Сердар Азмун верит, что клуб еще может побороться за чемпионство в этом сезоне.Сердар Азмун: Мне не нравится, когда меня сравнивают с Месси. Хочу быть похожим на ИбрагимовичаНападающий «Ростова» и сборной Ирана Сердар Азмун признался, что хотел бы поиграть в Европе.Голы Азмуна и Гацкана принесли «Ростову» победу над «Анжи»«Ростов» дома взял верх над «Анжи» (2:0) в 15-м туре чемпионата России.Дмитрий Кириченко: Азмуну рано переходить в большой клуб, там нужна стабильностьТренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о долгах донской команды, а также поведал о будущем форварда Сердара Азмуна.Шоу Полоз. Как «Ростов» обыграл «Баварию»Шоу Полоз. Как «Ростов» обыграл «Баварию»«Ростов» на своем поле сенсационно обыграл «Баварию» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов и сохранил шансы на европейскую весну.Ильсур Метшин: Финал истории с Азмуном будет интереснымИльсур Метшин: Финал истории с Азмуном будет интереснымПрезидент «Рубин» и мэр Казани Ильсур Метшин после заседания исполкома РФС ответил на вопросы журналистов.Президент «Рубина»: Гинер – джентльмен. На таких людях держится футболПрезидент «Рубин» и мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что все вопросы между казанским клубом и ЦСКА по переходу Романа Еременко были решены вне юридической плоскости.Пресс-атташе «Ростова» извинился перед болельщиками «Рубина» за переписку в твиттереПресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский принес извинения болельщикам «Рубина». Он рассказал, чем было вызвано его эмоциональное общение в твиттере с одним из болельщиков.Следствие вели… События до матча «Рубина» и «Ростова» были интереснее игрыСледствие вели… События до матча «Рубина» и «Ростова» были интереснее игрыСобытия в гостинице накануне матча были куда зрелищнее игры, которые показали команды.Азмун отправился с «Ростовом» на игру с «Рубином»Футболисты «Ростова» отправились на матч 14-го тура РФПЛ с «Рубином».Представители правоохранительных органов не могут опросить Азмуна, так как тот говорит только на персидском языкеПредставители Следственного комитета находятся в казанской гостинице и пытаются опросить нападающего «Ростова» Сердара Азмуна.Спортивный юрист: «Рубин» обратился в Следственный комитет, чтобы заставить нервничать Азмуна перед игройКак уже сообщалось, «Ростов» пожаловался в ФИФА, РФС и РФПЛ на «Рубин» в связи с действиями казанцев по так называемому «делу Азмуна». Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы иранского нападающего, прокомментировал ситуацию.Юрист: Обращение «Рубина» в СК РФ – способ давления на Азмуна перед матчем с «Ростовом»Спортивный юрист Юрий Зайцев, чьим клиентом является форвард «Ростова» Сердар Азмун, прокомментировал обращение «Рубина» в СК РФ с просьбой выяснить обстоятельства перехода игрока в ростовский клуб.Следствие начало проверку перехода Азмуна в «Ростов»Следственное управления СК России по республике Татарстан начало доследственную проверку по факту перехода нападающего Сердара Азмуна из «Рубина» в «Ростов», сообщил ТАСС старший помощник руководителя ведомства Андрей Шептицкий.«Тоттенхэм» готов воспользоваться интересом «Ливерпуля» к АзмунуРуководство «Тоттенхэма» планирует приобрести форварда «Ливерпуля» и сборной Англии Дани Старриджа. Об этом сообщает Bleacher Report.«Ливерпуль» продолжает следить за Азмуном и планирует приобрести его в январеТренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом намерен укрепить атакующую линию команды в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Liverpool Echo.«Марсель» интересуется АзмуномНападающий «Ростова» Сердар Азмун попал в сферу интересов французского «Марселя», сообщает Tuttomercatoweb.Агент Азмуна: Сердар не стремится поскорее покинуть «Ростов»Агент форварда «Ростова» Сердара Азмуна Мехди Хагитали высказался об интересе к игроку со стороны европейских клубов.ПСВ и «Аякс» интересуются Азмуном, Джанаевым и ТерентьевымТри футболиста «Ростова» попали в сферу интересов двух топовых голландских клубов.Агент Азмуна: Официального предложения от «Ливерпуля» пока не былоАгент Сердара Азмуна Мехди Хагитали рассказал, что пока официальных предложений по футболисту «Ростова» от «Ливерпуля» не поступало.

Сердар Азмун
Сердар Азмунвсе новости

Cпецпредложение