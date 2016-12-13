«Локомотив» в трех партиях обыграл «Факел» в Финале шести КР

Волейболисты новосибирского «Локомотива» легко обыграли «Факел» из Нового Уренгоя в матче группового этапа Финала шести Кубка России, который проходит в Сургуте.

Встреча группы А, состоявшаяся в понедельник, завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:15, 25:23, 27:25) в пользу железнодорожников. Матч продолжался менее полутора часов.

В следующем матче 13 декабря «Факел» сыграет с казанским «Зенитом», а днем позднее с этим же соперником встретится «Локомотив».