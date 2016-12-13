«Локомотив» в трех партиях обыграл «Факел» в Финале шести КР
Волейболисты новосибирского
«Локомотива» легко обыграли «Факел» из Нового Уренгоя в матче группового этапа
Финала шести Кубка России, который проходит в Сургуте.
Встреча группы А,
состоявшаяся в понедельник, завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:15,
25:23, 27:25) в пользу железнодорожников. Матч продолжался менее полутора
часов.
В следующем матче 13 декабря
«Факел» сыграет с казанским «Зенитом», а днем позднее с этим же соперником
встретится «Локомотив».
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