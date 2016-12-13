«Белогорье» обыграло «Газпром-Югру» в Финале шести КР

Волейболисты «Белогорья» уверенно переиграли сургутский «Газпром-Югру» в матче Финала шести Кубка России, который проходит в Сургуте.

Встреча группы В, прошедшая в понедельник, завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:22, 25:22, 25:18) в пользу команды из Белгорода. Матч продолжался менее полутора часов.

«Белогорье» в следующем матче турнира 13 декабря сыграет с московским «Динамо», которое затем 14 декабря встретится с «Газпромом-Югрой».