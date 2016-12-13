«Белогорье» обыграло «Газпром-Югру» в Финале шести КР
Волейболисты «Белогорья» уверенно
переиграли сургутский «Газпром-Югру» в матче Финала шести Кубка России, который
проходит в Сургуте.
Встреча группы В, прошедшая в
понедельник, завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:22, 25:22, 25:18) в
пользу команды из Белгорода. Матч продолжался менее полутора часов.
«Белогорье» в следующем матче
турнира 13 декабря сыграет с московским «Динамо», которое затем 14 декабря
встретится с «Газпромом-Югрой».
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